ORF III am Donnerstag: „Im Brennpunkt“ und „Runde der ChefredakteurInnen“ zum Wechsel der Landeshauptleute in NÖ und OÖ

Außerdem: Ex-„Modern Talker“ Thomas Anders in „Kultur Heute“, „Inside Brüssel“ u. a. zum Brexit und zur Flüchtlingsbewegung

Wien (OTS) - Anlässlich des Wechsels der Landeshauptleute in Niederösterreich und Oberösterreich präsentiert ORF III am Donnerstag, dem 6. April 2017, zwei neue „Im Brennpunkt“-Dokumentationen über Erwin Pröll und Josef Pühringer sowie eine hochkarätig besetzte „Runde der ChefredakteurInnen“. Eine neue „Inside Brüssel“-Ausgabe vervollständigt den Politik-Abend in ORF III. Zuvor begrüßt Moderatorin Ani Gülgün-Mayr den Sänger und ehemaligen „Modern Talking“-Star Thomas Anders im Studio von „Kultur Heute“ (19.50 Uhr) und spricht mit ihm über sein neues Solo-Album „Pures Leben“, auf dem er erstmals in deutscher Sprache singt.

„Im Brennpunkt“ beschäftigt sich im Hauptabend in zwei von Roland Adrowitzer neu gestalteten ORF-III-Dokumentationen mit den ungewöhnlich langen Politiker-Karrieren von Erwin Pröll und Josef Pühringer. Beinahe 25 Jahre lang übte Pröll sein Amt als Landeshauptmann Niederösterreichs aus. Seine Führung hinterließ deutliche Spuren im größten Bundesland Österreichs und führte mitunter auch zu Kontroversen. ORF III beleuchtet in „Erwin Pröll. Der Macher“ (20.15 Uhr) sein politisches und gesellschaftliches Wirken. Im Interview zu sehen sind u. a. Autor Felix Mitterer, Altbundeskanzler Wolfgang Schüssel und die Landeshauptmann-Stellvertreterin Niederösterreichs Karin Renner. „Josef Pühringer. Der Arbeiter“ (20.45 Uhr) regierte als Landeshauptmann von Oberösterreich ganze 20 Jahre lang. Eine Zeit, die nicht immer nur einfach war, sondern u. a. auch für Kritik an seinem Amts- und Machtverständnis sorgte. Die Neuproduktion beschäftigt sich mit Pühringers politischen und gesellschaftlichen Tätigkeiten. Zu Wort kommen u. a. die ehemalige Finanzministerin Maria Fekter, Karikaturist Gerhard Haderer, Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl und der Landeshauptmann-Stellvertreter Oberösterreichs Manfred Haimbuchner. Der nieder- und oberösterreichische Landeshauptleute-Wechsel sind auch Thema einer anschließenden „Runde der ChefredakteurInnen“ (21.15 Uhr). ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher diskutiert mit heimischen Medienvertreter/innen über die politische Bilanz der Ära Pröll und Pühringer, über die Chancen und Herausforderungen ihrer Nachfolger und über die Zukunft des Föderalismus. Zu Gast sind Christian Rainer („profil“), Alexandra Föderl-Schmid („Der Standard“), Martina Salomon („Kurier“), Christian Nusser („Heute“) und Christoph Kotanko („Oberösterreichische Nachrichten“).

„Inside Brüssel“ (22.20 Uhr) beschäftigt sich abschließend mit dem nun offiziell beantragten EU-Austritt Großbritanniens. EU-Ratspräsident Donald Tusk schlägt hierfür einen Zweistufenplan vor, bei dem erst nach genauen Verhandlungen die zukünftige Partnerschaft in Form eines umfassenden, bilateralen Abkommens vereinbart werden soll. Doch sitzt die EU in den Scheidungsverhandlungen am längeren Hebel? Weitere Themen sind die Vereinbarungen der Union mit Libyen in Bezug auf die Eindämmung der Flüchtlingsbewegung über das Mittelmeer sowie der Abgasbetrug bei Dieselautos. Peter Fritz spricht darüber im Europäischen Parlament in Straßburg mit Karin Kadenbach (SPÖ), Herbert Reul (CDU, Deutschland), Monika Vana (Die Grünen) und Richard Sulík (Europäische Konservative, Slowakei).

Die ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) stellt alle ORF-III-Sendungen, für die entsprechende Lizenzrechte vorhanden sind, als Live-Stream und als Video-on-Demand bereit.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at