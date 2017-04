Constantia Flexibles gewinnt vier Auszeichnungen bei der EAFA Alufoil Trophy

Wien (OTS) - Die Constantia Flexibles Group GmbH, ein weltweit führender Hersteller von flexiblen Verpackungsprodukten und Etiketten, wurde mit insgesamt vier Alufoil Trophies 2017 ausgezeichnet. Die Alufoil Trophy wird jedes Jahr vom europäischen Alufolienverband EAFA veranstaltet und zeichnet herausragende Produkte aus Alufolie oder solche, die Alufolie als Verbundpartner oder Teil eines Verpackungssystems enthalten sowie Aluminiumverschlüsse, aus.

„ Wir sind sehr stolz darauf, dass wir dieses Jahr nicht nur einen, sondern gleich vier dieser wertvollen Auszeichnungen erhalten haben. Dies beweist, dass sich unser Fokus auf Innovation aber auch auf die Weiterentwicklung bereits bestehender erfolgreicher Produkte auszahlt “, so Alexander Baumgartner, CEO von Constantia Flexibles. „ Wir freuen uns besonders darüber, dass wir die Auszeichnung in der Kategorie Application Innovation entgegennehmen können, der heuer zum ersten Mal vergeben wurde. Wir gewinnen diesen zusammen mit unserem Kunden ABInBev – dies zeigt, dass wir insbesondere aufgrund unserer langjährigen, engen Kundenbeziehungen in der Lage sind, gemeinsame Projekte erfolgreich umzusetzen. “

Die Wettbewerbskategorien decken jede Facette der Alufolienverwendung in den unterschiedlichsten Märkten ab, besonders aber den Einsatz in Verpackungen und technischen Anwendungen. Die Kategorien umfassen Consumer Convenience, Marketing und Design, Produktschutz, Ressourceneffizienz sowie Technische Innovation. Darüber hinaus können die Juroren eine „Excellence“-Trophy für solche Produkte vergeben, die sich über mehrere Kategorien durch herausragende Eigenschaften oder besonders raffinierte Anwendungen auszeichnen. Constantia Flexibles erhält die Auszeichnungen für folgende Produkte:

Consumer Convenience: CONSTANTIA Unshredded Wrap

Ein neuer Alufolien-Einwickler von Constantia Flexibles, Unshredded Wrap, beendet den Frust beim Auspacken von Schokolade, wenn die Alufolie in kleine Stücke zerreißt. Dank eines „elastischen“ Speziallacks lässt sich die Folie in einem Stück abziehen. Der Jury-Test zeigte: Es funktioniert.

Der von Constantia Flexibles entwickelte Speziallack wird beidseitig auf die Folie aufgetragen. Dies ermöglicht das problemlose Auswickeln von kleinen Schokobällchen und -eiern, Saisonprodukten oder Schokoriegeln und -tafeln. Der Lack dehnt sich wie ein elastisches Band, sodass sich der Einwickler in einem Stück abziehen lässt ohne zu zerreißen. Das neue Einwickelmaterial bietet außerdem eine bessere Durchstoßfestigkeit.

Marketing und Design: Hochwertig bedruckter Container in Form eines Knochens

Ein neuer Behälter, geformt wie ein Knochen, für Hunde-Nassfutter überzeugt im Supermarktregal durch ein auffallendes Design und eine starke Markenbotschaft, befand die Jury. Die vollflächig bedruckte Alufolienpackung von Constantia Flexibles für den deutschen Tierfutter-Hersteller Saturn Petcare, greift das Motiv eines Knochens auf, um das Futter als Lieblingsgericht des Hundes zu positionieren.

Die bedruckte Behälterseite greift nicht nur das Thema Hundeknochen auf, sondern verhindert, dass Dellen und sonstige Unregelmäßigkeiten zu sehen sind. Weitere verbraucherfreundliche Verpackungsmerkmale sind die ergonomische Form, die das Öffnen erleichtert und die vollständige Recyclingfähigkeit. Die leeren Leichtschalen lassen sich einfach stapeln und transportieren.

Produktschutz: Cakees – verzehrfertiger Kuchen

Die deutsche Bäckerei Stiebling benötigte eine nachhaltige Packung, um ihr Cakees-Sortiment an innovativen Kuchenprodukten zu schützen. Constantia Flexibles entwickelte dafür ein luftdichtes Alubehältersystem, das dank der ausgezeichneten Barriereeigenschaft eine Haltbarkeit von bis zu einem Jahr gewährleistet. Die Jury sprach von einer perfekten Verpackungslösung.

Das Verpackungssystem kommt ohne Kühlkette aus, sodass weder ein Tiefkühler im Verkaufsraum erforderlich ist, noch ein Auftauen zu Hause erfolgen muss. Der Kuchen enthält keine künstlichen Konservierungsmittel, hat stets Raumtemperatur und ist damit sofort servierfertig. Der Trophy-Sieger verbindet auf hervorragende Weise traditionelle Rezeptur, moderne Lebensmitteltechnologie und hohe Verpackungsleistung.

Innovative Anwendung: Kapseln für Getränkesystem mit Bieraroma

Bieraroma-Kapseln für Spendersysteme ist ein cleveres Alukapselsystem, das aromatisierten Sirup enthält und für eine einzigartige Bier-Ausschanktechnik entworfen wurde. Mit dem von ABInBev und Constantia Flexibles gemeinsam entwickelten Systems lassen sich in Kneipen verschiedene Geschmacksrichtungen servieren, die von einem einzigen Bierfass stammen. Die Jury lobte das Konzept als herausragende innovative Lösung.

Die voll recyclingfähige Hochbarriere-Kapsel bietet Bier-Aromen direkt am Ort des Ausschanks. Die sensiblen, konzentrierten Aromen in den verschiedenen Sirupen bleiben dank der Kapsel über die gesamte Lagerzeit voll erhalten. Entwickelt wurde auch ein neues Spendersystem, bei dem es vor allem auf die Durchstoßeigenschaft der Alufoliendeckel ankam.

Hintergrundinformationen EAFA und Alufoil Trophy

Die Alufoil Trophy wird jedes Jahr vom europäischen Alufolienverband EAFA veranstaltet. Die Gewinner werden auf dem EAFA-Messestand während der interpack 2017 in Düsseldorf präsentiert. EAFA-Geschäftsführer Guido Aufdemkamp sagte über die diesjährigen Gewinner: „Die verschiedenen Wettbewerbskategorien bieten den Alufolienprodukten die Möglichkeit, für unterschiedlichste Anwendungen ein breites Spektrum an Innovationen zu präsentieren. Es zeigt die große Stärke der Branche, dass so viele hervorragende Produkte dieses Jahr erneut ausgezeichnet wurden.“

Die Alufoil Trophy wird vom europäischen Aluminiumfolienverband EAFA organisiert. Es gibt fünf Kategorien: Consumer Convenience, Marketing + Design, Produktschutz, Ressourceneffizienz und Technische Innovation. Die Jury vergab außerdem eine Auszeichnung für „Innovative Anwendung“. 2017 wurden 10 Gewinner ermittelt.

Constantia Flexibles ist der weltweit viertgrößte Hersteller von flexiblen Verpackungslösungen und Labels. Unter dem Leitprinzip ‚People, Passion, Packaging‘ stellen die rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maßgeschneiderte Verpackungslösungen an 56 Standorten in 24 Ländern her. Zahlreiche internationale Konzerne und lokale Marktführer aus den Geschäftsbereichen Food, Pharma und Labels nutzen die nachhaltigen und innovativen Produkte von Constantia Flexibles. www.cflex.com

