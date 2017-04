CCC Schuhmode eröffnet 1. Burgenland-Filiale

Am Donnerstag eröffnet CCC im Einkaufszentrum Arena Mattersburg die erste Filiale im Burgenland/Mutterkonzern CCC S.A. steigerte den Umsatz im ersten Quartal um 34,8 Prozent

Mattersburg/Graz (OTS) - Im Einkaufszentrum Arena Mattersburg wird der internationale Schuhmode-Anbieter CCC am Donnerstag (6. April) seine erste Filiale im Burgenland eröffnen und bis einschließlich Samstag (8. 4.) eine Eröffnungsaktion mit 20prozentiger Preisreduktion auf alle Schuhe und Taschen laufen lassen. Das neue CCC Familien-Schuhfachgeschäft in Mattersburg ist die 43. CCC-Filiale in Österreich.

„Indem wir am Donnerstag in der Arena Mattersburg ein rund 500 Quadratmeter großes Familien-Schuhfachgeschäft eröffnen, ist CCC ab sofort auch im Burgenland vertreten, was uns schon seit unserem Markteintritt in Österreich vor nicht einmal vier Jahren ein Anliegen gewesen ist. In Ostösterreich, also Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, kommt CCC somit auf fast die Hälfte seiner Österreich-Filialen, nämlich auf 21 Familien-Schuhfachgeschäfte“, erklärte CCC-General Manager Mag. Gerald Zimmermann, der von Graz aus auch die slowenischen, kroatischen und deutschen CCC-Tochtergesellschaften führt.

„Ab Donnerstag bietet CCC in seinem rund 500 m² großen Familien-Schuhfachgeschäft in der Arena Mattersburg ein ebenso attraktives wie breites Sortiment an modischen Damen-, Herren- und Kinderschuhen sowie Taschen und kann das besonders günstige Preis-/ Leistungsverhältnis von CCC im Interesse der KonsumentInnen voll zur Geltung bringen. Damit setzen wir einen weiteren Schritt zur flächenmäßigen, immer dichteren Abdeckung von Ostösterreich durch CCC-Filialen“, erklärte CCC-General Manager Mag. Gerald Zimmermann, der von Graz aus für vier Länder verantwortlich ist.

Mit der Filial-Eröffnung am Donnerstag kommt CCC jetzt auf 43 Filialen in Österreich, und zwar je zwölf in Wien und in der Steiermark, acht in Niederösterreich, sechs in Oberösterreich, zwei in Kärnten sowie je eine im Burgenland, in Tirol und in Salzburg. Damit gibt es in der CCC Austria-Region 78 CCC Familien-Schuhfachgeschäfte, 43 in Österreich, 23 in Kroatien und zwölf in Slowenien.

CCC ist der größte Schuherzeuger Europas, der am schnellste wachsende Schuhmode-Anbieter des Kontinents und seit 2014 bereits größter in den CEE-Ländern.

Im ersten Quartal 2017 hat die Konzern-Holding CCC S.A. den Umsatz um 34,8 Prozent gesteigert, im Jahr 2016 betrug die Umsatzsteigerung 38,3 Prozent auf rund 750 Millionen Euro. Gleichzeitig wird für 2016 ein Reingewinn von ca. 74 Millionen Euro ausgewiesen und eine weiter gestiegene Ebit-Marge von 11,8 Prozent. Ende 2016 hat CCC 862 Stores in 16 Ländern betrieben.

Für Rückfragen steht Ihnen Mag. Gerald Zimmermann jederzeit gerne unter +43/(0)664-255 4419 zur Verfügung.