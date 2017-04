Ottenschläger: Abgesang auf den Dieselmotor verfrüht

ÖVP-Verkehrssprecher für einen Wettbewerb der Systeme Benzin-, Diesel- und E-Autos

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Für ein „konstruktives Miteinander“ von Straße und Schiene sprach sich ÖVP-Verkehrssprecher Abg. Andreas Ottenschläger heute, Mittwoch, anlässlich der Sitzung des Verkehrsausschusses aus. Im Rahmen der Ausschusssitzung wurde unter anderem über den Wettbewerb zwischen Schiene und Straße diskutiert. Ottenschläger: „Es braucht ein für die Wirtschaft attraktives Angebot, damit der Umstieg auf die Schiene wieder verstärkt gelingt.“

Von entscheidender Bedeutung ist in diesem Zusammenhang für Ottenschläger auch das vierte Eisenbahnpaket: "Eine technische Harmonisierung wäre für die Attraktivierung des Schienenverkehrs wichtig und würde die Bahn im Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern entsprechend besser positionieren." Mit demselben Argument würde eine technische Harmonisierung der europäischen Mautsysteme einen Vorteil für die Straße bringen. Hier gäbe es aktuell unnötig hohen Planungs-und Verwaltungsaufwand sowohl für Privatpersonen, die international unterwegs sind, als auch natürlich für die Transport- und Logistikindustrie.

Im Rahmen der Debatte sprach sich Ottenschläger auch für einen Wettbewerb der Systeme aus – Stichwort Elektroautos. „Manche sprechen ja schon davon, dass Dieselfahrzeuge völlig von unseren Straßen verschwinden sollten. Aber schon alleine im Interesse des Wettbewerbs ist das keine gute Idee“, so der ÖVP-Verkehrssprecher. "Man muss sich genau anschauen, was technisch Sinn macht und wie der Markt reagiert". Eine Festlegung, welches System sich hier durchsetzen wird und dass der Diesel abgeschafft werden sollte, hält der Abgeordnete daher für „völlig verfrüht“. Zudem wäre dies eine Gefährdung von vielen Arbeitsplätzen in der österreichischen Autoindustrie, „die gerade im Bereich von Forschung, Entwicklung und Herstellung federführend ist“.

