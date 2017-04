Heinzl: Verkehrsausschuss beschließt digitale Vignette für die Autobahn

Praktische Alternative zur Klebevignette - Einfach anmelden statt picken und kratzen

Wien (OTS/SK) - Am Mittwoch hat der Verkehrsausschuss des Nationalrats die gesetzliche Grundlage für die digitale Vignette beschlossen. Die Klebevignette für die Autobahn bekommt damit eine digitale Alternative. Für das kommende Jahr wird man sich schon aussuchen können, ob man einfach das Kennzeichen des Autos im System für die digitale Vignette registriert oder weiter die altbekannte Vignette in die Windschutzscheibe klebt. Der Ausschussvorsitzende, SPÖ-Verkehrssprecher Anton Heinzl hält die digitale Vignette für eine „sehr praktische Ergänzung, weil man Kauf und Registrierung einfach von zu Hause aus erledigen kann“. ****

Heinzl weist auch auf einen weiteren Vorteil hin: Wer ein Wechselkennzeichen hat, spart sich die zusätzliche Vignette für sein zweites Auto. Österreichweit geht es immerhin um rund 420.000 Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen.

Grundsätzlich gilt: Digitale Vignette und Klebevignette kosten genau gleich viel und beide Varianten gibt es für eine Gültigkeitsdauer von zehn Tagen, zwei Monaten oder ein Jahr. Die rechtliche Umgesetzung erfolgt über eine Novelle zum Bundesstraßenmautgesetz. Der Entwurf war bis Mitte Februar in Begutachtung, hat heute die Zustimmung aller Fraktionen im Verkehrsausschuss bekommen und kommt jetzt ins Plenum des Nationalrats.

Danach sind noch die technischen Voraussetzungen zu schaffen – also für den Online-Verkauf der digitalen Vignette (das wird über die Homepage der ASFINAG und über eine App erfolgen) und für das Register, in dem die Kennzeichen eingetragen werden, für die die digitale Vignette gilt.

Beim Online-Kauf ist zu beachten, dass man gute zwei Wochen vorausschaut. Denn die Vignette wird erst am 18. Tag nach dem Erwerb gültig. Hintergrund: Gemäß der EU-Verbraucherrechte-Richtlinie gibt es eine 14-tägige Widerrufsfrist für Fernabsatz-Geschäfte. Innerhalb dieser Frist kann ein Vertragspartner ohne Angabe von Gründen zurücktreten. In den 18 Tagen ist dann auch noch zeitlicher Spielraum für einen Postlauf eingerechnet.

Der Verkauf der digitalen Vignette soll dann zeitgleich mit dem für die Jahresvignette 2018 am 1. Dezember 2017 beginnen. Ab Jahresmitte 2018 wird man die digitale Vignette nicht mehr nur online, sondern auch dort kaufen können, wo die Klebevignette vertrieben wird, also in Trafiken, Tankstellen und bei den Autofahrerklubs. (Schluss) sc/wf/mp

