Freunde aus aller Welt kommen im chinesischen Dujiangyan zum Water-Releasing Festival 2017 zusammen

Dujiangyan, China (ots/PRNewswire) - Am 2. April 2017 haben sich in Dujiangyan Botschafter aus sämtlichen Ländern der Welt, Abgesandte der weltweiten Partnerstädte, Vertreter der Jugend der Welt sowie der internationalen Presse zur großen Eröffnung des Dujiangyan Water-Release Festival 2017 in China versammelt, um gemeinsam der Zeremonie des frei strömenden Wassers beizuwohnen.

Besonderes Merkmal des diesjährigen Water-Releasing Festival ist die internationale Zusammensetzung. Bei der Zeremonie wurde eine große Anzahl von Gesichtern aus dem Ausland gesehen, was dieses traditionelle chinesische Ereignis mit seine seiner langen Geschichte und seinem kulturellen Hintergrund zu einer internationalen Veranstaltung machte.

Internationale Presseabordnungen aus Hongkong, den Vereinigten Staaten, Deutschland, Russland und Malaysia zeichneten die komplette Veranstaltung zur großen Eröffnungsfeier auf. Dabei begaben sich diese auch zu einigen der ansprechendsten Punkte der Stadt, um die lokale Tradition von Dujiangyan zu erleben und um später dem Rest der Welt mitteilen zu können, was sie dort gesehen und empfunden haben. Vertreter der weltweiten Partnerstädte aus den Vereinigten Staaten, Italien, Frankreich, Indien, Malaysia, Russland, Japan, Thailand und Brunei brachten Wasser aus ihren jeweiligen Heimatländern mit, um es in Dujiangyan zu vergießen und um dem Dujiangyan Water-Releasing Festival ihre guten Wünsche zu übermitteln. Zudem sollte so ein Zeichen zum Schutz der Umwelt und zum sparsamen Wasserverbrauch gesetzt werden. Die prächtig gekleideten asiatischen Königinnen der nachfolgenden Veranstaltungen, die sich extra für die Teilnahme an der Zeremonie herausgeputzt hatten, waren ein besonders gefragtes Motiv der Pressevertreter und wurden so zu einem der größten Highlights der Veranstaltung.

Laut Berichten handelt es sich beim Dujiangyan Water-Releasing Festival um ein traditionelles Fest in Dujiangyan, das in der chinesischen Provinz Sichuan liegt. Seit dem Jahr 978 n.Chr. gibt es zu jedem Totengedenkfest groß angelegte religiöse Riten und weitere traditionelle öffentliche Vorführungen zur Ehren von Li Bing und seinem Sohn, die als die führende Persönlichkeiten beim Aufbau des Wasserschutzprojekts in Dujiangyan zum Wohle der Ebene von Chengdu gelten. Gleichzeitig soll für besonders ertragreiche Getreideernte und das Gedeihen des Landes sowie für ein Leben in Frieden für die Menschen gebetet werden. Im Anschluss an die Zeremonie werden die Wehre geöffnet, um das Wasser aus dem Mingjiang-Fluss direkt nach Neijiang fließen zu lassen. Damit soll die Chengdu-Ebene, die sich über mehrere Tausend Meilen erstreckt, bewässert werden. Mit diesem Akt wird die Liebe der hart arbeitenden und beherzten Menschen, ihre Sehnsucht und ihr Streben nach einem guten Leben zum Ausdruck gebracht.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/486060/Dujiangyan_Water_Releas ing_Festival.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Zhang Shike

18011597456

zsk8353 @ 126.com