Stellungnahme von WKO Steiermark Präsident Josef Herk zu Landesrat Christian Buchmann

Graz (OTS) - WKO Steiermark Präsident Josef Herk: „Christian Buchmann leistet in der steirischen Landesregierung hervorragende Arbeit. Dass er nun unter aufklärungsbedürftigen Hintergründen seinen Doktortitel verliert, ändert nichts an meiner Wertschätzung für seine Person und sein Wirken. Ich frage mich viel mehr, wer die Auftraggeber für das ursprüngliche Gutachten Stefan Webers waren und warum dafür jemand viele tausende Euro ausgegeben hat. Diese Hintergründe gehören genauso umfassend aufgeklärt, wie nun jeder Beistrich in Buchmanns Dissertation – die er wohlgemerkt vor seiner politischen Laufbahn verfasst hat – unter die Lupe genommen wurde. Für mich stellt sich die Frage nach einem Rücktritt Buchmanns auf jeden Fall nicht.“

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Steiermark

Mag. Mario Lugger

Referatsleiter Kommunikation

(0316)601-652

mario.lugger @ wkstmk.at