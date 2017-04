Wien-Innere Stadt: Radfahrer nach Kollision mit Straßenbahn verletzt

Wien (OTS) - Im Kreuzungsbereich Schottenring mit der Hessgasse ist es am 04.04.2017 um 09:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn gekommen. Der Radfahrer hatte das Verkehrszeichen „Vorrang geben“ von der Hessgasse in Richtung Schottenbastei zu beachten. Der 43-jährige Fahrradfahrer kam bei der Kollision zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen im Bereich des Oberkörpers sowie eine Gehirnerschütterung zu. Er wurde mit der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

