BV-Stvin Ecker-Stepp (SPÖ) zu Ballhausplatz: „Ja zur Sanierung, Nein zu Betonbarrieren“

SPÖ stimmte Oberflächensanierung zu

Wien (OTS/SPW-K) - Im gestrigen Finanzausschuss hat die SPÖ Innere Stadt nach ausführlicher Diskussion der Oberflächensanierung am Ballhausplatz zugestimmt. Der Straßenbelag ist in schlechtem Zustand, eine Sanierung ist daher notwendig. Dem Finanzausschuss wurden seitens des Magistrats zwei Varianten zur Abstimmung vorgelegt: Einerseits die Beibehaltung des Status Quo, die in den kommenden Jahren häufige Instandhaltungsmaßnahmen erfordern würde, andererseits eine Komplettsanierung, die in den nächsten Jahrzehnten deutlich weniger Investitionen erfordert. Über die nächsten 20 Jahre gerechnet hat sich eine sofortige Komplettsanierung als die günstigere Variante herausgestellt.

Die SPÖ Innere Stadt kritisiert den Entscheidungsprozess und die vorgesehene gestalterische Lösung. „Der Ballhausplatz ist ein zentraler, repräsentativer Platz unserer Stadt. Trotzdem gab es in der Ausarbeitung des Projekts keine öffentliche Debatte, keine Beratung mit namhaften ArchitektInnen und StädtebauerInnen und keine Einbeziehung der zuständigen Kommissionen der Bezirksvertretung“, so die stellvertretende Bezirksvorsteherin aus der Inneren Stadt, Daniela Ecker-Stepp. Die „Neugestaltung“ besteht nun lediglich aus einer Neuasphaltierung und – auf Wunsch des Innenministeriums – zahlreichen Pollern und Betonwänden, die vermeintlich für höhere Sicherheit sorgen sollen. „Wir sagen Ja zur Sanierung, aber Nein zu den Betonbarrieren“, die wünsche sich dort niemand, so Ecker-Stepp.

Zwtl.: Architektonisches Gesamtkonzept gefragt =

Die SPÖ Innere Stadt spricht sich klar gegen die vorgesehenen Betonbarrieren am Ballhausplatz aus. Die Gestaltung öffentlichen Raums darf nicht allein sicherheitstechnischen Überlegungen des Innenministeriums folgen. Auch die Symbolik ist verheerend: Wir wollen nicht, dass sich demokratische Institutionen mit martialischen Barrieren einmauern. Der offene Charakter von Regierungsgebäuden ist eine gute Tradition der letzten 70 Jahre, die erhalten bleiben soll.

Repräsentative Orte unserer Stadt benötigen ein angemessenes architektonisches Gesamtkonzept. Öffentliche Diskussionen und ein transparenter Architekturwettbewerb sind hier der richtige Weg.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

David Millmann

Kommunikation

01/4000-81943

david.millmann @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at