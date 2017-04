Ungarn: Auch katholische Akademiker gegen neues Hochschulgesetz

Regierung will gegen US-Philanthropen Soros vorgehen und CEU schließen - Patristiker Heidl: Beschluss "verrückt, unverantwortlich, surreal"

Budapest (KAP) - Begleitet von massiven internationalen Protesten hat Ungarns Parlament mit der Mehrheit der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz am Dienstag die Änderung des Hochschulgesetzes beschlossen. Die Neuregelung macht einen weiteren Betrieb der renommierten US-finanzierten Zentraleuropäischen Universität (CEU) in Ungarn unmöglich. Auch aus der kirchlichen akademischen Szene gab es heftige Kritik an dem gegen den US-Philanthropen George Soros gerichteten Politmanöver.

Der Minister für Humanressourcen - und evangelische Theologe - Zoltan Balog, der in der Regierung auch für Bildung zuständig ist, bekräftigte, dass das neue Gesetz auf die CEU abziele. "George Soros und seine Organisationen führen mit ihren schein-zivilen Agenten eine Diffamierungskampagne im Weltmaßstab gegen Ungarns Regierung. Wir sind fest entschlossen, diese Aktion zu beenden", erklärte der frühere Pfarrer der deutschen reformierten Gemeinde in Budapest und jetzige Minister.

Laut Gesetz dürfen Universitäten, deren Geschäftssitz außerhalb der EU liegt, in Ungarn künftig nur existieren, wenn sie auch in ihrem "Mutterland" eine reguläre Universität betreiben. Voraussetzung ist ferner, dass es ein bilaterales Abkommen zwischen Ungarn und dem Ursprungsland gibt. Beide Bedingungen erfüllt die CEU als einzige Universität in Ungarn nicht.

Scharfe Kritik am neuen Hochschulgesetz übte am Mittwoch "Kathpress" gegenüber der Pecser Diözesandirektor für Kultur, Wissenschaft und Kommunikation, György Heidl. Der kirchliche Referent ist auch Lehrstuhlinhaber für Ästhetik und Kulturwissenschaften an der Universität in Pecs. "Die Hinausekelung der CEU aus Ungarn ist verrückt. Das ist unverantwortlich, das ist eine surreale Geschichte", so Heidl. Er habe seinen Masterabschluss im Fach Medieval Studies an der CEU erworben, sagte der Historiker und Kulturwissenschaftler. Anschließend habe er ebenfalls dort sein Doktoratsstudium (PhD) absolviert. "Ich habe von keiner einheimischen wissenschaftlichen Institution so viel bekommen wie von der CEU."

Nach der Verabschiedung des Gesetzes wurde auch am Dienstag wieder in Budapest demonstriert. Tausende Menschen gaben das CEU-Gebäude in der Budapester Innenstadt mit einer Menschenkette um. Danach zogen die Demonstranten zum Parlamentsgebäude auf dem Kossuth-Ter.

