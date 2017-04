Auf Vielfachen Wunsch Wird der Motor Trend OnDemand SVOD-service auf die Märkte des Vereinigten Königreichs und Europas Ausgeweitet

Los Angeles (ots/PRNewswire) - TEN: The Enthusiast Network

(http://www.enthusiastnetwork.com/) gab heute bekannt, dass es mit

sofortiger Wirkung den weltweit führenden autonomen Auto-SVOD/OTT-Service Motor Trend OnDemand (https://www.motortrendondemand.com/subscribe/30-day-free-trial-germany/?sc_cid=organic:sc_cid:

mtodp:genmtod:euuk17:pr_gr:na:mtod) Motor- und Rennsportenthusiastenauf den Märkten des Vereinigten Königreichs und Europas zur Verfügung stellen wird. Dies bedeutet, dass Automobilbegeisterte jetzt tausende Stunden besten Automobil-Contents streamen können, u. a. Motorsport, Originalprogramme und Veranstaltungen auf mehreren Plattformen, wie z. B. Apple TV, Xbox One, Roku und Fire TV, und zwar zusätzlich zu allen iOS- und Android-Mobiltelefonen, Tablets und dem Internet.

Das im Mai 2016 offiziell in den USA eingeführte Motor Trend OnDemand bietet mehr als 2.000 Stunden Live- und Original-Content und ermöglicht Autofans das Mitverfolgen von 126 verschiedenen Motorsportserien sowie 17 Originalprogrammreihen, Sonderveranstaltungen und Archive, einschließlich IndyCar. Aufgrund des schnell zunehmenden Interesses für Motor Trend OnDemand unter internationalen Autofans hat MOTOR TREND erfolgreich Verträge zur Expansion seiner Motorsportrechte in das Vereinigte Königreich und den Großteil Europas sowie über dessen Grenzen hinaus abgeschlossen, wodurch diesem Publikum nun einfacher Zugriff auf seinen Content gewährt wird.

"Der internationale Erfolg einiger unserer Franchiseprogramme wie z. B. Roadkill, HOT ROD Garage, Head 2 Head und Ignition beruht teilweise auf unserer großen YouTube- und Social Media-Anhängerschaft in den europäischen Märkten", erläutert Scott Dickey, CEO von TEN:

The Enthusiast Network. "Wir haben Motor Trend OnDemand letztes Jahr eingeführt und die Rechte an unserem Motorsport-Content waren exklusiv für die USA. Dennoch konnten wir eine erstaunliche Zahl von Mitgliedern aus aller Welt verzeichnen, die den Service abonnierten, um unsere Originalprogramme anzusehen. Heute liefern wir nun das, wonach unsere loyalen Fans verlangen, indem wir ihnen Zugriff auf erstklassige Renn- und Motorsportprogramme mit 126 Serien bieten, und das rund um die Uhr auf fast allen Geräten. Das bedeutet, dass wir über ein beispielloses Volumen an digitalen Motorsportalternativen berichten, von internationalen großen Rennserien bis hin zu nationalen Veranstaltungen in vielen europäischen Ländern."

In 2017 werden Autofans in ganz Europa nun Zugriff auf Folgendes haben:

Über 2.000 Stunden Motorsportprogramm, live und auf Abruf, einschließlich Nachrichten und Live-Veranstaltungen, wie die Pirelli World Challenge, die Britische Tourenwagen-Meisterschaft, FIM Motorradrennen, Blancpain GT Series, die European Le Mans Series, British GT, das 24h-Rennen, die Rolex Monterey Motorsports Reunion, das Goodwood Festival of Speed u.v.m.

Mehr als 2.000 Episoden von Originalsendungen-wie Roadkill, Dirt Every Day, HOT ROD Garage, Head 2 Head, Ignition-und Veranstaltungen wie Pebble Beach Concours d'Elegance, The Motor Trend Awards u.v.m.

Exklusive Live- und On-Demand-Videos: MTOD unterstützt Live-Streaming und Live-Programme, damit Fans die Rennen in Echtzeit und von unterwegs aus verfolgen können, wie u. a. das ADAC Zurich 24h-Rennen, die FIA Formel 3 Europameisterschaft, Lamborghini Super Trofeo Europe u.v.m.

Ab heute ist Motor Trend OnDemand im Vereinigten Königreich und in ganz Europa für monatlich 5,99 US-Dollar (inklusive MwSt. innerhalb Europas) erhältlich, mit einer kostenlosen 30-tägigen Probezeit [zum Zeitpunkt der Drucklegung beträgt der Preis für das Vereinigte Königreich 4,80 Pfund Sterling und innerhalb Europas 5,62 Euro, abhängig vom Währungsumrechnungskurs].

Hier gibt es die Motor Trend OnDemand App für iOS (https://control.ko chava.com/v1/cpi/click?campaign_id=komotortrend-ios569ed15331280ac0ba 4b5d087c&network_id=5611&site_id=1&device_id=device_id).

Hier gibt es die Motor Trend OnDemand App für Android (https://contro l.kochava.com/v1/cpi/click?campaign_id=komotortrend-android569ed3faa2 8d53586fbc1471fc&network_id=5611&site_id=1&device_id=device_id).

Weitere Informationen erhalten Sie unter MotorTrendOnDemand.com (http s://www.motortrendondemand.com/subscribe/30-day-free-trial-germany/?s c_cid=organic:sc_cid:mtodp:genmtod:euuk17:pr_gr:na:mtod).

Über Motor Trend OnDemand

Motor Trend OnDemand (https://www.motortrendondemand.com/subscribe/30-day-free-trial-germany/?sc_cid=organic:sc_cid:mtodp:genmtod:euuk17:pr_gr:na:mtod), der weltweit führende Video-Abonnementdienst rund umsAuto (SVOD, Subscription Video Service), bietet exklusiven Zugriff auf mehr als 2.000 Stunden Automobil-Content, u. a. Originalprogramme, Motorsport, Live-Veranstaltungen und historische Archive, und bedient das gesamte Spektrum an Auto- und Motorradenthusiasten. Außerdem bietet Motor Trend OnDemand exklusiven Zugriff auf Vorpremieren, Bonusepisoden und Blicke hinter die Kulissen seiner beliebten Auswahl an MOTOR TREND Originalprogrammen, wie u. a. Roadkill, Dirt Every Day, Head 2 Head und Ignition, sowie brandneuen Originalserien wie Roadkill Garage, Roadkill Extra und Dirt Every Day Extra. Des Weiteren ist Motor Trend OnDemand der Alleinvertriebsberechtigte für Content von jährlich mehr als 126 Motorsportserien, wie u. a. die Rennen der Pirelli World Challenge, Blancpain GT Series, DTM und Lamborghini Super Trofeo, sowie solch populären Fan-Events wie Pebble Beach Concours d'Elegance, Rolex Monterey Motorsports Reunion und Goodwood Festival of Speed.

Über TEN: The Enthusiast Network

TEN: The Enthusiast Network (http://enthusiastnetwork.com/) ist das weltweit führende Transmedia-Netzwerk für Fanmarken wie MOTOR TREND, AUTOMOBILE, HOT ROD, SURFER, TRANSWORLD SKATEBOARDING und GRINDTV. Mit mehr als 60 Websites, 50 Publikationen, 50 jährlichen Veranstaltungen, dem Motor Trend OnDemand (https://www.motortrendondemand.com/subscribe/30-day-free-trial/?sc_cid=organic:sc_cid:pr:genmtod:chrom17:cpy:prssrls:mtod) Video-on-Demand-Abonnementservice sowieden weltgrößten Plattformen für Automobil- und Action/Abenteuer-Sportmedien inspiriert TEN Enthusiasten, ihre Leidenschaften auszuleben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte enthusiastnetwork.com (http://www.enthusiastnetwork.com/).

Rückfragen & Kontakt:

Rob Quigley, Leitender PR- und Social Media-Manager, Marketing, TEN:

The Enthusiast Network

RQuigley @ enthusiastnetwork.com oder 310-363-4086

Video - http://mma.prnewswire.com/media/486740/EU_GENERAL_SOCIAL_30_V

1_4_FINAL_DE.mp4

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/454902/TEN_The_Enthusiast_Netw

ork_Logo.jpg