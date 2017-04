Insider-Wissen: Der beste Zeitpunkt für günstige Flugbuchungen

Sparfüchse sollten laut dem Online-Reiseportal Opodo am Wochenende buchen

Hamburg (ots) - Das wichtigste Kriterium, um bei der Flugbuchung zu sparen, ist der richtige Zeitpunkt. Um Reisenden Sparpotentiale aufzuzeigen, hat das Online-Reiseportal Opodo die durchschnittlichen Flugpreise* analysiert. Ergebnis: Wer flexibel ist und einige Tipps beherzigt, der profitiert enorm. Gerade das Wochenende sowie die Monate April und Dezember eignen sich hervorragend für den Kauf von Flugtickets.

Die besten Wochentage: Samstag und Sonntag

Die Opodo-Analyse zeigt: Der Samstag ist der ideale Tag für eine Flugbuchung. Reisende können an diesem Tag durchschnittlich knapp acht Prozent sparen. Besonders hoch ist das Einsparpotential bei Inlandsflügen. Diese sind am Samstag mit bis zu 16 Prozent Einsparpotential besonders günstig. Doch auch am Sonntag winken Schnäppchen. Sparfüchse profitieren auch an diesem Tag am stärksten bei Inlandsflügen (-15,5 %). Auch lohnt sich der Ruhetag für Kurz-(-4,4 %) und Langstrecken (-3,2 %). Hingegen heißt es Finger weg von Flugbuchungen am Freitag. Die Opodo-Analyse deckt auf, dass an diesem Tag Flugpreise am kostspieligsten sind. Durchschnittlich rund fünf Prozent mehr müssen Passagiere für ihre Buchung an diesem Tag zahlen.

Die richtigen Monate für die Buchung: April und Dezember

Die Opodo-Analyse zeigt: Der April ist der ideale Monate, um Langstreckenflüge zu buchen. Fernreisende profitieren von Ermäßigungen von bis zu drei Prozent. Noch günstiger heben Passagiere bei einer Buchung im Dezember ab. Schnäppchenjäger können hier im Durchschnitt knapp sieben Prozent sparen. Besonders attraktiv sind Inlandsverbindungen mit rund zehn Prozent Preisersparnis. Auf der Kurzstrecke liegt der Wert hingegen bei rund sieben Prozent, während auf der Langstrecke Preisnachlässe von circa drei Prozent winken.

Gewusst wie: Außerhalb der Hauptreisezeit bis zu zwanzig Prozent weniger zahlen

"Um bei der Flugbuchung zu sparen, rate ich Reisenden, bei den Flugdaten flexibel zu sein. Flugpreise sind kontinuierlichen Schwankungen unterworfen. So können Flüge an einem Tag früher oder später schon deutlich günstiger sein," erklärt die Opodo-Reiseexpertin Bettina Lemeßier. Ein weiterer Ratschlag:

Schulferien sollten Urlauber, soweit möglich, als Reisezeitraum vermeiden. "So sparen Passagiere satte zwanzig Prozent", fügt sie hinzu.

TOP 3 Reiseziele

Innerdeutsch 1. Berlin günstigster Buchungsmonat: Juni Durchschnittspreis/Person: EUR128

2. München günstigster Buchungsmonat: Juni Durchschnittspreis/Person: EUR 166

3. Hamburg günstigster Buchungsmonat: Dezember Durchschnittspreis/Person: EUR 145

Kurzstrecke 1. London günstigster Buchungsmonat: Januar Durchschnittspreis/Person: EUR 123

2. Mallorca günstigster Buchungsmonat: Juni Durchschnittspreis/Person: EUR 155

3. Barcelona günstigster Buchungsmonat: November Durchschnittspreis/Person: EUR 131

Langstrecke 1. Bangkok günstigster Buchungsmonat: Mai Durchschnittspreis/Person: EUR 565

2. New York günstigster Buchungsmonat: September Durchschnittspreis/Person: EUR 494

3. Miami günstigster Buchungsmonat: August Durchschnittspreis/Person: EUR 500

