NÖ-Osterhase heuer höchst spendabel – Geschenke für 83,6 Millionen Euro

Zwazl: „Wesentlicher Impuls für niederösterreichische Wirtschaft“

St. Pölten (OTS) - Der niederösterreichische Osterhase hoppelt heuer höchst spendabel durch das Land. Rund 83,6 Millionen Euro geben die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher laut einer SOZAB-Studie im Auftrag der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) in diesem Jahr für Ostergeschenke aus. „Das Ostergeschäft ist damit einmal mehr ein wesentlicher Impuls für unsere niederösterreichische Wirtschaft“, so WKNÖ-Präsidentin Zwazl. „Zugleich spiegelt das Ergebnis die sich aufhellende Stimmung bei Konsumenten und Unternehmen in Bezug auf die Wirtschaftslage.“

Im Schnitt werden 73 Euro für Geschenke ausgegeben – Frauen spendabler als Männer

Im Detail plant rund die Hälfte der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher „ganz sicher“, zu Ostern Geschenke zu kaufen. Weitere 20 Prozent sind „eher sicher“, Geschenke zu machen. Das heißt, dass rund sieben von zehn Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher über 15 Jahre ihren Liebsten zu Ostern Geschenke machen wollen. Im Schnitt werden von den Schenkenden dafür 73 Euro ausgegeben – wobei Frauen mit durchschnittlich 75 Euro etwas spendabler sind als Männer (70 Euro).

Schokolade & Co mit Abstand an der Spitze

Bei den Beschenkten liegen Kinder mit großem Abstand vorne (60 Prozent), gefolgt von Partnerinnen und Partnern, die von 24 Prozent geschenkt werden und den eigenen Eltern (20 Prozent). Bei den Geschenken sind es unverändert die Süßigkeiten, die voll im Trend liegen. Vier von fünf Schenkerinnen und Schenkern greifen zu Schokolade & Co. Süßes liegt damit auch vor den traditionellen Ostereiern, die von 68 Prozent verschenkt werden. Auf den weiteren Plätzen landen Spielsachen (25 Prozent), Mode- und Kosmetikartikel (13 Prozent). Der traditionelle Osterstriezel (10 Prozent) und Blumen (9 Prozent).

Männer schenken Blumen, Frauen Mode und Kosmetik



Deutliche Geschlechterunterschiede zeigen sich dabei in den Kategorien „Mode, Kosmetik“ und „Blumen“: So greifen Männer fast doppelt so oft als Frauen zu Blumen als Geschenk. Umgekehrt verschenken Frauen mehr als dreimal so oft Mode- und Kosmetikartikel als Männer.

