NEOS Wien/Ornig: MTV Music Awards können vorhandene Probleme nicht kaschieren

Markus Ornig: „Die österreichische Jugend- und Veranstaltungskultur braucht vor allem mehr Freiheit“

Wien (OTS) - Die Bestrebungen die MTV Music Awards nach Wien zu holen, ist eine Stellvertreterdiskussion zur falschen Zeit an der falschen Stelle. „Wenn die ÖVP Wien von Umwegeffekten für die Stadt redet, dann frage ich mich, wo diese Umwegeffekte genau landen sollen“, so NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig. „Die Musik- und Clubszene wurde in Wien in den letzten Jahren immer weiter ausgehungert und durch Abgaben und Auflagen ist eine positive Bilanz für viele Betreiberinnen und Betreiber immer schwerer zu erwirtschaften. Ein einmaliges Event wird daran wenig ändern können.“

„Was die Jugend- und Veranstaltungsszene in der Bundeshauptstadt viel eher benötigen würde, wären mehr Freiräume und ein grundsätzliches Bekenntnis der Stadt Wien. Ein jugendliches Image kann man sich nicht importieren, wenn dafür kein gesundes heimisches Fundament vorhanden ist, auf dem man dieses aufbauen kann“, so Ornig weiter. „Streichen wir die überbordenden gesetzlichen Auflagen und Fesseln für heimische Betreiberinnen und Betreiber. Nehmen wir uns ein Beispiel an anderen Städten wie Berlin oder Lissabon: Wien braucht ein Bewusstsein für seine Nachtkultur!“

