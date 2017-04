EANS-Adhoc: immigon portfolioabbau ag / - immigon portfolioabbau ag beschließt Delisting aller von immigon portfolioabbau ag begebenen und an der Wiener Börse im geregelten Freiverkehr zum Handel zugelassenen Schuldtitel mit Wirkung auf den Ablauf des 20.06.2017. - immigon wird Rückkaufkurse für alle ausstehenden Ergänzungskapitalanleihen (Upper Tier 2) mit Laufzeitende nach 31.12.2017 auf ihrer Website veröffentlichen. (Wien, 05. April 2017)

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Sonstiges/Unternehmen 05.04.2017

Nach Durchführung von mehreren Rückkaufprogrammen für von immigon portfolioabbau ag, Peregringasse 2, 1090 Wien, FN 116476p ("immigon"), ausgegebene und zum Handel im geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zugelassene Schuldverschreibungen (Schuldtitel) hat der Vorstand von immigon am heutigen Tag beschlossen, im Sinn des für immigon als Abbaugesellschaft gemäß § 162 BaSAG gesetzlich angeordneten Portfolioabbaus, der auch eine Beendigung bestehender (auch öffentlich-rechtlicher) Rechtsbeziehungen umfasst, alle von immigon ausgegebenen und im geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zum Handel zugelassenen Schuldverschreibungen (Schuldtitel) gemäß § 84 Abs 5 BörseG mit Wirkung vom Ablauf des 20.06.2017 vom geregelten Freiverkehr zurückzuziehen. Dieses Delisting umfasst die senior unsecured Anleihen, Nachranganleihen (Lower Tier 2) und Ergänzungskapitalanleihen (Upper Tier 2) von immigon. Die Anzeige gemäß § 84 Abs 5 BörseG an Wiener Börse AG als zuständiges Börseun-ternehmen erfolgt gleichzeitig. Der börsemäßige Handel mit allen oben genannten Instrumenten wird demgemäß mit Wirkung auf den Ablauf des 20.06.2017 eingestellt werden.

Ferner wurde beschlossen, für alle von immigon ausgegebenen und ausstehenden Ergänzungskapitalanleihen (Upper Tier 2) mit Laufzeitende nach dem 31.12.2017 Rückkaufkurse (die "Rückkaufkurse") auf der Website von immigon http://www.immigon.com zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung der Rückkaufkurse soll ab dem 02.05.2017 erfolgen. Die immigon kann die Veröffentlichung der Rückkaufkurse jederzeit nach ihrem eigenen Ermessen unterbrechen, beenden und/oder wieder aufnehmen. Solange die Rückkaufkurse veröffentlicht werden, sind private und institutionelle Anleger eingeladen, der immigon die Instrumente zu den Rückkaufkursen zum Rückkauf anzudienen, und die immigon ist berechtigt (aber nicht verpflichtet), solche Angebote in ihrem alleinigen Ermessen anzunehmen.

Pflichtinformationen gemäß Veröffentlichungs- und Meldeverordnung: Folgende Partizipationskapital-Emissionen der immigon sind zum Handel an einem geregelten Markt in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums zugelassen: ISIN: XS0359924643 EUR 500.000.000 Perpetual Non Cumulative Participation Capital Certificates (emittiert auf treuhändischer Basis durch die Banque de Luxembourg) Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsenotierten Emissionen der immigon sind: ISIN: AT000B056544, AT000B053442, AT000B115902, AT000B060462, AT000B059456 Die Emissionen der immigon sind an folgenden Börsen zugelassen: Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG

Geregelter Markt der Luxemburger Börse Freiverkehr der Berliner Börse Freiverkehr der Börse Stuttgart Open Market der Börse Frankfurt Ende der Mitteilung euro adhoc

