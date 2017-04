Start für „Rush Hour“: Buddy-Cop-Serienauftakt mit Justin Hires und Jon Foo

Temporeiche Serienadaptierung des Kinoklassikers ab 6. April in ORF eins

Wien (OTS) - Justin Hires und Jon Foo treten in die Fußstapfen von Chris Tucker und Jackie Chan und werden unfreiwillig zu einem Team zusammengespannt, das in L.A. Jagd auf Verbrecher machen soll: Die Serienadaptierung der Kinofilmreihe „Rush Hour“ steht ab Donnerstag, dem 6. April 2017, um 22.10 Uhr wöchentlich auf dem Programm von ORF eins. „Hongkong oder Hollywood“ lautet der Titel der ersten Episode, in der Einzelkämpfer Detective James Carter und sein kampfkunsterprobter Kollege Jonathan Lee aus Hongkong erstmals zusammentreffen – und eine schwierige Zusammenarbeit ihren Anfang nimmt.

Eigentlich ist Detective James Carter (Justin Hires) ein passionierter Einzelkämpfer. Regelmäßig treiben seine unkonventionellen Ermittlungsmethoden seine Vorgesetzte, Captain Cole (Wendie Malick), an den Rand der Verzweiflung. Carters Freude hält sich daher in Grenzen, als ihm mit Jonathan Lee (Jon Foo) ein kampfkunsterprobter Kollege aus Hongkong an die Seite gestellt wird, der Vorschriften peinlich genau zu befolgen scheint. Gemeinsam sollen die zwei ein international tätiges Verbrechersyndikat ausheben.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at