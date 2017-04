Weidenholzer: Unterstützung und Menschenwürde sichern

EU-Parlament fordert legale Einreisemöglichkeiten für Flüchtlinge aus Kriegsgebieten

Wien (OTS/SK) - "Es sind grauenvollen Bilder, die uns aus Idlib erreichen. Die Provinz droht zu einem zweiten Aleppo zu werden. Unter den dutzenden Toten waren viele Kinder. Der blutige Syrien-Konflikt wird auf dem Rücken von Unbewaffneten ausgetragen und hat bereits fünf Millionen Menschen zur Flucht gezwungen", sagt Josef Weidenholzer, Vizepräsident der SozialdemokratInnen im Europäischen Parlament und ergänzt: „Diejenigen, die für die Giftgasanschläge verantwortlich sind, müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Es muss darum gehen, den Menschen in den betroffenen Regionen sofort helfen. Wir tragen eine humanitäre Verantwortung, die Menschen zu versorgen und aus dieser Kriegshölle zu holen." Weidenholzer verweist auf die gestrige Warnung der UN, dass erst neun Prozent der zugesagten Gelder für humanitäre Hilfe überwiesen wurden. "Das ist eine Schande und unverantwortungslos. Wir sind damit mitverantwortlich für das Sterben, denn wir wissen, was die Kürzungen vor Ort bedeuten“, so Weidenholzer. ****

Idlib zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass Europa seine humanitäre Verantwortung ernst nimmt. "In der jetzigen Situation sind es die Schlepperbanden, die von dem Leid der Menschen profitieren. Wir müssen endlich humanitäre Korridore schaffen, um den Menschen zu helfen und Schleppern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wir müssen für die Menschen vor Ort Möglichkeit schaffen, Hilfe zu erhalten und Schutz zu beantragen", so Weidenholzer, Mitglied im Innenausschuss.

Diese Position wird mehrheitlich vom Europäischen Parlament getragen. Erst heute hat das Parlament über einen Bericht über die Rolle der EU in der Bewältigung von Flüchtlings- und Migrationsbewegungen abgestimmt. Gefordert wird darin auch die Schaffung legaler Einreisewege in die EU. Das EU-Parlament bekräftigt damit seine Position für eine menschenwürdige und solidarische Flüchtlingspolitik. (Schluss) sc/mp

