Neue Start-Up-Initiative für die Baubranche

Digital Building Solutions (DBS) sucht digitale und disruptive Lösungen für die Bau- und Immobilienwirtschaft

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Digitize today’s building industry“ werden im Rahmen der Initiative Digital Building Solutions (DBS) Start-Ups aus den DACH- und CEE-Ländern dazu aufgerufen, digitale und disruptive Soft- und/oder Hardwarelösungen sowie Services für die Planung, die Errichtung, den Betrieb und die Finanzierung von Bauwerken einzureichen. Gefragt sind komplett neue Ideen, aber auch transformierbare Lösungen aus anderen Industrien. „Für Start-Ups – auch aus komplett anderen Wirtschaftszweigen – ist DBS eine einzigartige Möglichkeit, in eine Branche vorzustoßen, die bisher sehr traditionell unterwegs war“, ruft Daniel Cronin, Start-Up-Experte und als solcher Unterstützer von DBS, zur Teilnahme auf. Die Initiative wird vom Verein IG Lebenszyklus Bau in Kooperation mit zehn führenden Top-Unternehmen der Bau- und Immobilienwirtschaft in Österreich durchgeführt. Den Finalisten winken unter anderem potentielle Partnerschaften und Beteiligungen der ausschreibenden Unternehmen, die mögliche Aufnahme in deren Start-Up-Programme, eine öffentlichkeitswirksame Präsentation im Rahmen des Abschlussevents in Wien sowie eine exklusive Messepräsenz im Rahmen der Expo Real in München, Europas größte B2B-Fachmesse für Immobilien und Investitionen. Um zur Teilnahme aufzurufen, richten sich die Unternehmen in einem gemeinsamen Videostatement an die Start-Ups, abrufbar unter:

www.ig-lebenszyklus.at/digital-building-solutions.



Als Partner mit an Bord sind neben der IG Lebenszyklus Bau und ihren 60 Mitgliedsunternehmen zehn führende Player der Bau- und Immobilienwirtschaft Österreichs: ATP architekten ingenieure, Bundesimmobiliengesellschaft BIG, ENGIE Gebäudetechnik, ILF Consulting Engineers Austria, die Kommunalkredit Austria, PORR, Siemens, Microsoft, Wien Energie sowie das Real Estate Innovation Network REIN, eine Start-Up-Plattform im Rahmen der Expo Real.

Die detaillierte Presseaussendung und Pressefotos finden Sie hier.

DBS auf einen Blick

Abgabetermin: 7. Juni 201

Entscheidung zur Teilnahme am Prepitch: 16. Juni 201

Prepitch (Wien): 26. Juni 201

Award/Verleihung (Wien): 12. September 2017

Information zur Teilnahme und Einreichung: www.ig-lebenszyklus.at/digital-building-solutions

Teilnahmekriterien

Das Start-Up entwickelt ein (oder mehrere) Software- und oder Hardware Produkt(e) oder Services

Die eingereichten Lösungen können Ideen mit einem starken Umsetzungskonzept, bis hin zu bereits etablierten Lösungen sein (Achtung: dies ist kein reiner Ideenwettbewerb)

Im Idealfall werden Lösungen eingereicht, die übergreifend zur Planung, der Errichtung, dem Betrieb und der Finanzierung/Verwertung eingesetzt werden können

Adaptierte Lösungen aus anderen Industrien und Wirtschaftssegmenten sind explizit erwünscht

Das Unternehmen ist jünger als 5 Jahre

Das Unternehmen ist zu mehr als 50 Prozent in Privatbesitz

Hauptsitz des Unternehmens ist in Österreich, einem angrenzenden Land, oder in CEE

Leistungen für die Finalisten

Es werden Partnerschaften, ggf. auch Beteiligungen, der ausschreibenden Unternehmen angestrebt

Die Finalisten erhalten exklusiven Zugang zu Entscheidungsträgern aus dem Partnernetzwerk und zu deren Start-Up-Programmen (z.B. Microsoft Start-Up-Programm)

Zugang zum Netzwerk der Interessensgemeinschaft Lebenszyklus Bau

Promotion im Rahmen einer groß angelegten Preisverleihung am 12. September 2017 (Gösser Halle Wien)

Präsentation im Rahmen der Expo Real von 4. bis 6. Oktober 2017 (München)

