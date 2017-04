EINLADUNG: Fototermin JVP Wien: Die MTV Europe Music Awards gehören nach Wien!

Wien (OTS) - Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen herzlich ein zur

Kundgebung und zum Fototermin der Jungen ÖVP Wien

zum Thema



„Die MTV Europe Music Awards gehören nach Wien!“

Die European MTV Music Awards finden jedes Jahr in einer anderen europäischen Großstadt statt. Wien hätte die Chance nächstes Jahr zu einem Austragungsort zu werden. Allerdings sieht das die SPÖ in Wien anders und hat nicht einmal auf eine entsprechende Anfrage reagiert. Wir wollen die vielen Vorteile dieses Events in Wien aufzeigen und uns vor der Stadthalle unter dem Motto "Hier könnte der MTV Europe Music Award stattfinden" für Wien als Austragungsort stark machen!

Teilnehmer:

- Stadtrat Gernot Blümel, Landesparteiobmann der ÖVP Wien

- Markus Wölbitsch, Landesgeschäftsführer der ÖVP Wien

- Nico Marchetti, Landesobmann der Jungen ÖVP Wien

- zahlreiche MTV Europe Awards-Anhänger

Zeit: Donnerstag, 6. April 2017, 16 Uhr

Ort: Roland Rainer Platz 1, 1150 Wien (Wiener Stadthalle vor dem Aufgang Süd)

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!





Rückfragen & Kontakt:

Junge ÖVP Wien

01/515 43 - 260, Fax: 01/515 43 - 9200

office @ jvpwien.at

www.jvpwien.at



ÖVP Wien - Pressestelle

(01) 515 43 - 220, Fax:(01) 515 43 - 9200

presse @ oevp-wien.at

www.oevp-wien.at