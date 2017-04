NEOS: Brexit-Resolution zeigt Bedeutung des Europäischen Parlaments

Mlinar/Hable: „Wenn Großbritannien weiterhin am EU-Binnenmarkt teilnehmen will, dann muss es sich auch an die Regeln halten.“

Wien (OTS) - Das Europäische Parlament hat heute mit einer Resolution seine "roten Linien" für die kommenden Brexit-Verhandlungen festgelegt. „Damit zeigen wir einmal mehr, dass die Rolle des Europäischen Parlaments eine viel größere ist, als vielfach wahrgenommen wird“, zeigt sich die NEOS-Europaabgeordnete Angelika Mlinar überzeugt. „Der liberale Fraktionschef Guy Verhofstadt wird als Chefverhandler des Parlaments dafür Sorge tragen, dass die Positionen des Parlaments auf allen Ebenen berücksichtigt werden“, so Mlinar, die darauf aufmerksam macht, dass am Ende des Verhandlungsprozesses das Europaparlament zustimmen muss, um das Ergebnis in Kraft treten zu lassen.

NEOS-Europasprecher Rainer Hable betont, dass Großbritannien der EU weiterhin als politischer und wirtschaftlicher Partner verbunden bleiben sollte. Großbritannien stehe für Marktwirtschaft und stabile Finanzen. „Allerdings muss auch klar sein: Wer am EU-Binnenmarkt teilnehmen will, muss sich an die Regeln halten. Das bedeutet, dass das Vereinigte Königreich alle Spielregeln uneingeschränkt akzeptieren muss“, so Hable.

Dass zwei Jahre für eine solche Einigung ausreichen werden, hält Mlinar für zu optimistisch: „Das erste ‚Scharmützel‘ rund um Gibraltar zeigt, wie schnell ein innenpolitisches oder bilaterales Problem zum unüberwindbaren Hindernis werden kann.“ Dennoch hofft die Europaabgeordnete nach dem 60-Jahr-Jubiläum der Römischen Verträge auf das Wiedererwachen eines gemeinsamen „EU-Geistes“: „Wir müssen wieder mehr zum Ausdruck bringen und kommunizieren, dass die Arbeit am gemeinsamen Europa sinnvoller ist, als die nationalstaatlich Abgrenzung.“

