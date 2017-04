Buchmayr/Hirz: Grüne werden Stelzer zum neuen Landeshauptmann wählen

Grüne werden die guten Vorsätze des neuen Landeshauptmanns kritisch begleiten

Linz (OTS) - Thomas Stelzer hat angekündigt, dass sein Amtsverständnis als Landeshauptmann davon geprägt sein soll, neue Wege zu gehen. Wir Grüne strecken die Hand zur Zusammenarbeit für das Land aus und geben Thomas Stelzer eine faire Chance, diese Vorsätze in die Tat umzusetzen. Wir haben in den vergangenen Tagen konstruktive Gespräche auf Augenhöhe geführt und vereinbart, trotz aller inhaltlichen Differenzen in manchen Bereichen, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen.

Die Landessprecherin der Grünen OÖ LAbg. Maria Buchmayr: „Die Grünen werden daher Thomas Stelzer zum Landeshauptmann von Oberösterreich wählen. Stelzer soll die Chance haben zu beweisen, dass er ein Landeshauptmann für alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher sein kann und die Interessen des Landes über Parteiinteressen stellt. Wir sind bereit dafür auch neue Wege zu gehen“.

Besonders wichtig ist uns Grünen dabei die Weiterentwicklung und Modernisierung unserer Demokratie im Sinne eines modernen Föderalismus voranzutreiben. Die Abschaffung des Proporzsystems in der Landesregierung bei gleichzeitigem Ausbau der Kontrollrechte des Landtags, ist aus unserer Sicht ein unabdingbarer Baustein, für eine moderne Landespolitik.

Mit Thomas Stelzer haben wir vereinbart, dass in der Zukunftsakademie des Landes Oberösterreich ein „Think Tank“ eingerichtet wird, der sich mit zentralen demokratiepolitischen Fragen beschäftigt. Angefangen von Regierungsformen, über Fragen die Direkte Demokratie betreffend bis hin zu Kontrollrechten des Landtags. Dieser Prozess soll eine offene Diskussion über einen modernen Föderalismus im 21. Jahrhundert ermöglichen und dabei Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis ebenso einbinden wie Vertreterinnen und Vertreter der Landtagsparteien.

Der Klubobmann der Grünen OÖ LAbg. Gottfried Hirz: „Die Wahl von Landeshauptmann Stelzer ist von Grüner Seite ein Vertrauensvorschuss dafür, bei den großen Zukunftsfragen neue Wege zu gehen. Wege die wir mit dem Landeshauptmann gemeinsam beschreiten wollen. Es bleibt aber selbstverständlich auch Aufgabe der Grünen als wichtigste Oppositionskraft in Oberösterreich, in den kommenden Monaten und Jahren die guten Vorsätze des neuen Landeshauptmanns kritisch zu begleiten und als Anwalt der BürgerInnen darauf zu achten, dass ihre Anliegen ernst genommen werden und es kein Drüberfahren bei den angekündigten Reformen gibt“.

