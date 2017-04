Upsolar führt seine schwimmende Solartechnologie in Europa ein

Treviso, Italien (ots/PRNewswire) - Upsolar System Italia Srl., die italienische Tochtergesellschaft von Upsolar, eines führenden Herstellers und Lösungsanbieters von Fotovoltaikmodulen (FV), macht seine schwimmenden Solar-FV-Services in Europa verfügbar. Upsolar wird eine von Koine, einem auf schwimmende Plattformen spezialisierten Designunternehmen, exklusiv entwickelte Struktur einsetzen.

Die gesamte Solaranlage besteht aus Modulen von Upsolar, die auf einem, auf Schwimmern aus hochdichtem Polyethylen angebrachten, galvanisierten Stahlrahmen montiert sind und mit Nylonkabeln verankert werden. Das System verfügt über klare Vorteile gegenüber landgestützten Solaranlagen, denn das umgebende Wasser agiert wie ein Kühlsystem, das die Betriebstemperatur der Module reduziert, die Moduleffizienz im Durchschnitt um 15 % steigert und ihre Lebensdauer verlängert. Die Instandhaltungskosten sind aufgrund geringerer landgestützter Faktoren, wie Pflanzenwachstum, das die Modulleistung reduziert, ebenfalls niedriger.

"Da der Markt für schwimmende Solar-FV an Dynamik gewinnt, glauben wir, dass jetzt der richtige Moment für die Einführung unserer Technologie und Dienstleistungen in Europa gekommen ist", sagte Enrico Carniato, Group Deputy General Manager von Upsolar. "Höhere Moduleffizienz und geringere Kosten der Landverwendung sind treibende Faktoren des allgemeinen Interesses an dieser Technologie. Neben wirtschaftlichen Vorteilen sehen wir, dass zum Beispiel die Niederlande, Japan, Singapur, Kolumbien oder andere Regionen nennenswert von schwimmender Solar-FV profitieren könnten, wo der Bau von Solarinstallationen durch landbedingte Beschränkungen oder Vorschriften eingeschränkt ist."

Über Upsolar

Upsolar ist ein führender internationaler Entwickler und Hersteller von qualitativ hochwertigen Solar-FV-Modulen mit wettbewerbsfähigen Preisen, womit wir langfristige Investitionen für unsere Kunden in der ganzen Welt sicherstellen. Mithilfe eines fabriklosen Geschäftsmodells mit niedrigen Vermögenswerten und Spitzenkomponenten für Module ist Upsolar in der Lage, der Nachfragkurve einen Schritt voraus zu sein und innovative, maßgeschneiderte FV-Technologien anzubieten, welche die unterschiedlichen Anforderungen von Kunden an Leistung und Ästhetik erfüllen. Alle Module von Upsolar verfügen über branchenführende Produktgewährleistung und Leistungsgarantien, einschließlich der Option von Haftpflichtversicherungen.

