Wiener FPÖ thematisiert Doppelstaatsbürgerschaften im Landtag

Wien (OTS/RK) - Morgen, Donnerstag, tagt der Wiener Landtag auf Verlangen der FPÖ. Heute hat der freiheitliche Klubobmann, Dominik Nepp, in einem Pressegespräch einen Ausblick darauf gegeben: Er kündigte an, Doppelstaatsbürgerschaften thematisieren zu wollen. Diese seien in Österreich verboten, weshalb seine Fraktion einen Antrag einbringen werde auf „Erstellung eines umfassenden Maßnahmenpakets zur Aufdeckung illegaler Doppelstaatsbürgerschaften“. Das Paket müsse unter anderem eine Erhebung der TrägerInnen von Doppelstaatsbürgerschaften in Wien beinhalten. Dabei seien insbesondere die zuständigen Behörden gefragt. Ihnen obliege es außerdem, Fälle von Doppelstaatsbürgerschaften zu evaluieren sowie im Anlassfall den betroffenen Personen die österreichische Staatszugehörigkeit zu entziehen. Insbesondere dann, so Nepp, wenn nach Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft wieder jene des Herkunftslandes beantragt werde. Außerdem werde die FPÖ im Landtag ihre Forderung nach einem Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst erneuern.

