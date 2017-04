Mitterlehner überreicht Ehrenzeichen an verdienstvolle Wissenschaftler

Wien (OTS/BMWFW) - Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner hat am Dienstag, 4. April 2017, hohe staatliche Auszeichnungen an sieben Persönlichkeiten aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung verliehen. Die ausgezeichneten Personen aus unterschiedlichen Disziplinen haben sich in jahrelangen Forschungs- und Lehrtätigkeiten an unterschiedlichen Hochschulen im In- und Ausland verdient gemacht und zur Stärkung sowie zur internationalen Sichtbarkeit des Wissenschaftsstandortes Österreich beigetragen. „Gleichzeitig sind Sie damit aber auch Vorbilder und geben eine Orientierung für die Gesellschaft, außergewöhnliche und überdurchschnittliche Leistungen zu erbringen“, gratuliert Mitterlehner.

Die ausgezeichneten Persönlichkeiten:

Das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse erhielten:

Professor Dr. Bert Georg FRAGNER

em.o. Univ.-Prof. Dr. Alfred KOHLER

MinR Univ.-Prof. Dr.h.c. Dr. Karl SCHWARZ

em.o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.h.c.mult. Dr. Peter SKALICKY

Dr. Tode TODEV

DDr. Josef ZEMANEK

Mit dem Berufstitel „Professor" ausgezeichnet wurde:

* KommR Leo Peter EXNER

