Krauss ist "Distillery of the Year"

Die Gin-Spezialisten sind die Superstars des World Spirits Awards 2017

Schwanberg (OTS) - Bei der diesjährigen Verleihung des World Spirits Awards in Rüdesheim, Deutschland, war es einmal mehr die Feindestillerie Krauss die als internationales Aushängeschild mit seinen Gin-Kreationen glänzte. In der altehrwürdigen Brennerei von Asbach wurden für die fünf verschiedenen Gins viermal Gold (London Dry, Lemon Tree, Saffron und Oak Cask) und einmal Doppelgold (Flower Power) überreicht. Zusätzlich wurde der G+ Flower Power mit einem Award und der Betrieb als „Distillery of the Year Gold“ in der Kategorie Gin&Wodka ausgezeichnet.

Doch damit nicht genug. Wurden doch auch die Edelbrände mit einmal Silber (Braumeister „Der Bockbierbrand von Gösser“) dreimal Gold (Rosenblütenmuskateller, Hauszwetschke, Apfelweinbrand) und einmal Doppelgold (Maschanska Apfelbrand) prämiert. Für den Maschanska gab es als besten Holzfass gereiften Edelbrand einen Award und für den Betrieb die Auszeichnung „Distillery of the Year Bronze“ in der Kategorie Edelbrände.

Damit ergibt sich eine beeindruckende Bilanz von drei Awards, zwei Doppelgoldmedaillen, sieben Goldmedaillen und einer Silbermedaille sowie für den gesamten Betrieb die Auszeichnungen Distillery of the Year in Gold und Bronze.

Rückfragen & Kontakt:

Feindestillerie Krauss

DI Dr. Carmen Hermann-Kraudd

Geschäftsführerin

0650/3265641

office @ distillery-krauss.com

www.distillery-krauss.com

Feindestillerie Krauss

Graden 13; 8541 Schwanberg