1 Million Euro in kurzer Zeit eingenommen: Erfolgreiche oekostrom AG-Kapitalerhöhung mit CONDA

Wien (OTS) - Am Montag, 3. April 2017, hatte die oekostrom AG auf der Seite investieren.oekostrom.at neue Aktien in Kooperation mit der Crowdinvesting-Plattform CONDA angeboten. Heute – nur 48 Stunden nach dem Start – sind sie bereits ausverkauft. Damit haben sich 439 Investoren Unternehmensanteile an Österreichs größtem unabhängigen Energieversorger im Wert von einer Million Euro gesichert. Die exakte Höhe der Einnahmen steht fest, wenn alle Anteilsscheine von den neuen Aktionären unterzeichnet bei der oekostrom AG eingegangen sind. Mit den Einnahmen will die oekostrom AG ihren Kraftwerkspark für erneuerbare Energie ausbauen, die Kundengewinnung weiter vorantreiben und die Kapitalstruktur stärken.

„Die Geschwindigkeit, mit der diese Kapitalerhöhung via Crowdinvesting über die Bühne gegangen ist, hat uns nun doch überrascht“, freut sich oekostrom AG-Finanzvorstand Lukas Stühlinger über die erfolgreiche Aktienemission. “Offenbar hat der wirtschaftliche Unternehmenserfolg kombiniert mit der klaren Ausrichtung der Marke viele überzeugt: von den Bestandsaktionären, die mit ihrer Zeichnung von 40 Prozent des Volumens unsere Erwartungen deutlich übertroffen haben, über institutionelle Anleger wie die Beteiligungsgesellschaft der oberösterreichischen Familie Scheuch Privatstiftung bis hin zu den zahlreichen Kleinanlegern. Ich darf alle Neuaktionäre im Namen der oekostrom AG sehr herzlich willkommen heißen.“´

„Die erfolgreiche Kampagne der oekostrom AG zeigt, dass Crowdinvesting ein ideales Instrument für mittelständische Unternehmen ist, das bei den Investoren auch gut ankommt“, so CONDA-Vorstand Paul Pöltner.

So geht es weiter

Das Angebot der Kapitalerhöhung umfasst noch weitere rund 1.000 Aktien. Die oekostrom AG plant diese im Rahmen einer Kooperation mit den ERDgesprächen am 27. April 2017 zu verkaufen.

Den gesamten Pressetext finden Sie hier:

http://oekostrom.at/press/1-million-euro-kurzer-zeit-eingenommen/

Disclaimer

Diese Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel dar. Das Angebot von Stückaktien der oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des am 16.02.2017 veröffentlichten Prospekts in Österreich, der auf der Website der oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel unter www.oekostrom.at/service/downloads/#aktie veröffentlicht ist sowie bei der oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel, Laxenburger Straße 2, 1100 Wien, während üblicher Geschäftszeiten auf Anfrage kostenlos erhältlich ist. Die Verbreitung des genannten Prospekts sowie das öffentliche Angebot der Stückaktien sind auf Österreich beschränkt.

Rückfragen & Kontakt:

DI Gudrun Stöger

Leitung PR, IR & Kommunikation

oekostrom AG

M: +43-676-75 45 995

E: presse @ oekostrom.at

www.oekostrom.at