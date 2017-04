Premiere in Salzburg

Die Ausstellung „Masterpiece Collection“ findet erstmalig in der „Neuen Residenz“ in Salzburg statt. Im Fokus sind besondere Handwerksbetriebe und feine Manufakturen.

Salzburg (OTS) -

Eine Ausstellung für die Sinne, im Herzen der Altstadt.

Die „Masterpiece Collection“ debütiert von 5. – 6. Mai 2017 in Kooperation mit der Universität Salzburg in den Räumlichkeiten der Max Gandolph Bibliothek. Im Rahmen der Ausstellung werden um die 30 ausgewählten Unternehmen mit ihren Produktionen aus den Bereichen Präzisionshandwerk, Maßarbeit, Kulinarik sowie Interior & Design gezeigt. Salzburg als wichtiger Knotenpunkt im Herzen Österreichs, bietet den idealen Schauplatz für die Präsentation dieser handgefertigten Meisterstücke.Die Ausstellung Masterpiece Collection ist ein Bekenntnis zu Werten wie Nachhaltigkeit und Regionalität, ein Statement für Individualität und einem wertschätzenden Zugang zu Arbeit, Qualität und Material.

Unsere Aussteller. Masterpiece Collection Salzburg

Die Aussteller der Masterpiece Collection verbindet allesamt Qualität und das Streben nach Tradition und Perfektion. Aus ganz Österreich finden sich von 5.-6. Mai 2017 folgende Aussteller im Rahmen der Ausstellung wieder. Eine laufend aktualisierte Ausstellerliste finden Sie unter: http://masterpiece-collection.com/aussteller-salzburg/

Facts zur Ausstellung.

Dauer: 5 – 6. Mai 2017

Ausstellungstag Freitag // 10:00 - 18:00 Uhr

Ausstellungstag Samstag // 10:00 – 18:00Uhr

Eintritt: 5,00 EUR

Neue Residenz Salzburg – Max Gandolph Bibliothek, Residenzplatz 9, A-5020 Salzburg

Datum: 5.5.2017, 10:00 - 18:00 Uhr



Ort:

Neue Residenz

Residenzplatz 9, 5020 Salzburg



Url: www.masterpiece-collection.com



Rückfragen & Kontakt:

Ines Mairhofer

mairhofer @ purpur-communication.com

0043 664 5164788