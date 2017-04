„RHEUMA BEWEGT“ – TANZSALON

Erstmals am 6. Mai 2017 in Innsbruck mit Profitänzer Gerhard Egger

Wien – AbbVie (NYSE: ABBV): (OTS) - Die Österreichische Rheumaliga und das Biopharma – Unternehmen AbbVie laden zum ersten Tanzsalon für Rheumabetroffene. Tanzen wirkt sich positiv auf den Therapieerfolg bei rheumatischen Erkrankungen aus. Unter der Motto „Darf ich bitten?“ vermittelt Profitänzer und Coach Gerhard Egger den Teilnehmern die Freude an der Bewegung. Die Auftaktveranstaltung am 6. Mai in Innsbruck wird von Experten aus den Bereichen Rheumatologie, Physiotherapie und Psychotherapie unterstützt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei!

Schon ein klein wenig Rhythmus im Blut stärkt Geist und Körper. Doch Tanzen kann noch mehr. Vor allem Rheuma-Betroffene profitieren von dieser gelenksschonenden und gleichzeitig muskelstärkenden Sportart. Die rhythmischen Bewegungen lassen Schmerzen vergessen, verbessern Beweglichkeit und Motorik und schaffen gute Laune. Tanzen stärkt zudem die eigene Körperwahrnehmung. Dies alles wirkt sich auf den Therapieerfolg bei rheumatischen Krankheiten positiv aus.

Tanzen für mehr Lebensqualität

Deshalb hat die ÖRL gemeinsam mit AbbVie die Initiative „RHEUMA BEWEGT“ ins Leben gerufen. Fast 200.00 Tirolerinnen und Tiroler leiden unter Rheuma, eine Volkskrankheit mit 400 verschieden Krankheitsbildern. Mit dem „RHEUMA BEWEGT“ – Tanzsalon sollen neue Wege der Therapiebegleitung aufgezeigt und auf Tanzen als geeignete „Sportart“ und Freizeitgestaltung für Betroffene hingewiesen werden. Dabei geht es nicht darum, zum Profipaartänzer zu werden. Schon sanfte Bewegungen zur Musik – die man auch alleine oder im Sitzen ausüben kann – machen fröhlich und fit.

„In Bewegung bleiben ist für alle Menschen unerlässlich, um in Form und vital zu sein. Für Menschen mit chronischen Erkrankungen, wie entzündlichem Rheuma, ist sie eine wesentliche Säule der Therapie. Denn sie kann Beschwerden bei Rheuma lindern. Beim „Rheuma bewegt“-Tanzsalon stehen vor allem die Freude an der Musik und das Gemeinsame im Vordergrund. Deshalb sind neben Rheuma-Betroffenen jeden Alters auch deren Familien und Freunde eingeladen. Jeder, der Lust zu tanzen und auf ein paar unbeschwerte Stunden hat, ist herzlich willkommen,“ erklärt Traude Schaffer, Präsidentin der Österreichischen Rheumaliga und selbst Betroffene die Idee. Im Mittelpunkt steht die Freude an der Bewegung, Lebendigkeit und Lebenslust.

Entspannt aufs Parkett

Unter der Leitung von Profitänzer, Coach und mehrfachen „Dancing Star“-Teilnehmer Gerhard Egger werden die Gäste zum Tanzen verführt - mit pädagogischem Feingefühl und in entspannter Atmosphäre gelingen die Schritte am Parkett oder die Swings im Sitzen wie von selbst. Dabei werden die besonderen Anforderungen, die Rheuma an die Betroffenen stellt, berücksichtig. Gemäß dem Motto „jeder kann, niemand muss“ geht es nicht um das strikte Erlernen und Einstudieren von Schritten und Figuren. Alles ist im Tanzsalon erlaubt. Nichttänzer und Solotänzer sind ebenfalls herzlich willkommen.

„Tanzen bewirkt in Körper und Psyche sehr viel Positives. Es kann die Lebensqualität deutlich verbessern, weil es sich positiv auf die Motorik auswirkt und hilft, Mobilität zurückzugewinnen und zu erhalten. Aber es eröffnet auch neue Perspektiven und setzt positive Energien frei. Tanzen macht Mut, Neues zu entdecken und auszuprobieren. Und es macht Spaß, Tanzen ist ein Ja zum Leben!“, freut sich Gerhard Egger, Profitänzer und Coach auf den Tanzsalon.

Austausch & Information

Darüber hinaus werden bei „Rheuma tanzt“ auch Rheuma-Experten aus den Bereichen Medizin, Psychologie und Therapie anwesend sein und neben einem Tänzchen gerne für einen regen Informationsaustausch zur Verfügung stehen.

Vorerst sind zwei Events geplant – seine Premiere feiert „Rheuma tanzt“ im 6. Mai 2017 in Innsbruck/ Tirol. Nach dem Sommer ist ein weiterer Termin in Wien geplant.

1. „Rheuma Bewegt“-Tanzsalon Innsbruck

6. Mai 2017, 16 – 19 Uhr

Haus Vier Und Einzig, Hallerstraße 41, 6020 Innsbruck

Dresscode: von sportlich bis elegant.

Alle Informationen & Anmeldung auf www.rheumaliga.at bzw. telefonisch unter 0664/ 596 58 49.

Die Teilnahme am „Rheuma bewegt - Tanzsalon“ ist kostenlos (Anmeldung unbedingt erforderlich! Plätze begrenzt!)

Über AbbVie

AbbVie (NYSE:ABBV) ist ein globales, forschendes BioPharma-Unternehmen. Die Mission von AbbVie ist es, mit seiner Expertise, seinem einzigartigen Innovationsansatz und seinen engagierten Mitarbeitern neuartige Therapien für einige der komplexesten und schwerwiegendsten Krankheiten der Welt zu entwickeln und bereitzustellen. Zusammen mit seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Pharmacyclics beschäftigt AbbVie weltweit rund 29.000 Mitarbeiter und vertreibt Medikamente in mehr als 170 Ländern. In Österreich ist AbbVie in Wien vertreten und beschäftigt rund 140 Mitarbeiter. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abbvie.at . Folgen Sie @abbVie auf Twitter oder besuchen Sie unsere Karriereseite auf Facebook oder LinkedIn.

„Rheuma Bewegt“-Tanzsalon Innsbruck

Datum: 06.05.2017, 16:00 - 19:00 Uhr

Ort: Veranstaltungszentrum Haus Vier und Einzig, Eingang West

Hallerstraße 41, 6020 Innsbruck, Österreich

Url: www.rheumaliga.at

Rückfragen & Kontakt:

AbbVie GmbH

Daniela Haertel

Communication and Patient Relations Manager

1230 Wien, Lemböckgasse 61/3.OG

T.: +43 1 20589-146

E-Mail: daniela.haertel @ abbvie.com