Hubschrauberstützpunkt – Team Kärnten/Köfer/Theuermann: Keine Experimente auf Kosten der Sicherheit

Team Kärnten für dauerhafte Stationierung eines Hubschraubers in Klagenfurt

Klagenfurt (OTS) - Laut dem Team Kärnten vorliegenden Informationen soll mit einer offiziellen Vertragsunterzeichnung in der kommenden Woche die Wiedereröffnung des Bundesheer-Hubschrauberstützpunktes in Klagenfurt unter Dach und Fach gebracht werden: „Die Sache hat allerdings einen gewaltigen Schönheitsfehler. Denn entgegen den ursprünglichen Beteuerungen von Minister Doskozil soll Klagenfurt zukünftig nur mehr über einen Stützpunkt in einer Light-Variante verfügen“, erklärt Team Kärnten-Landesrat Gerhard Köfer. In der Vergangenheit war es so, dass Kärnten permanent über einen Hubschrauber samt entsprechender Besatzung verfügt hat. „Jetzt ist geplant, dass der Hubschrauber nicht mehr dauerhaft in Kärnten stationiert sein wird. Das bedeutet, dass es keine Garantie dafür gibt, dass ein Hubschrauber jederzeit verfügbar ist. Insbesondere hinter Einsätzen am Wochenende steckt ein großes Fragezeichen“, berichtet die Sicherheitssprecherin des Team Kärnten im Landtag, Abg. Isabella Theuermann, die die neue Hubschrauber-Einteilung als klare Verschlechterung der Situation der Vergangenheit bezeichnet.

Das Team Kärnten spricht sich jedenfalls weiter in aller Klarheit für eine dauerhafte Stationierung eines Hubschraubers für das Bundesland aus: „Waldbrände und andere Katastrophen nehmen nicht auf Kalendertage oder ähnliche bürokratische Vorgaben Rücksicht. Die neue Einteilung der Hubschrauber stellt ein hochriskantes Experiment auf Kosten der Sicherheit der Kärntnerinnen und Kärntner dar“, geben Köfer und Theuermann abschließend gemeinsam zu bedenken.

