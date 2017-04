Wir haben die neuen Skisprungtalente gefunden.

Auch in diesem Jahr war das Finale des VOLKSBANK WIEN AG Superadler-Schulwettbewerbes im Sportcenter Donaucity ein voller Erfolg. Die junge Generation beeindruckte das Publikum.

Die Zusammenarbeit mit den Wiener Stadtadlern ist für unser Unternehmen deshalb so wichtig, weil wir gesellschaftliche Verantwortung mittragen. Und diese beinhaltet die Förderung eines gesunden, bewegungsreichen, sportlichen Lebens. Die Unterstützung von Kindern im Sport ist deswegen eines unserer großen Anliegen. GD DI Gerald Fleischmann

Wien (OTS) - Zum bereits siebten Mal suchten die Wiener Stadtadler in 50 Volksschulen und 429 Klassen sprungbegeisterte Bewegungstalente und testeten dabei 10.000 Buben und Mädchen. Die besten 180 trafen sich am 4. April im Sportcenter Donaucity, um beim Superadler-Finale die Jahrgangsgewinner und Gesamtsieger zu ermitteln. Dabei zeigten sie enorme Schnelligkeit, Sprungkraft und Geschicklichkeit an den fünf erforderlichen Stationen.

Anna Breitenecker und Mateja Djokic heißen die Gesamtsieger des von der VOLKSBANK WIEN AG und den Wiener Stadtadlern organisierten Wettbewerbes. Für sie und weitere 22 Gewinnerkids gab es Sachpreise, Urkunden und die Einladung zum Schnuppertraining unter professioneller Anleitung auf der Skisprunganlage Mürzzuschlag im kommenden Mai.

Stargast der Veranstaltung war Thomas Morgenstern, der gegen 16.30 Uhr auf der Sportanlage Donaucity eintraf. Er feuerte die Volksschüler nicht nur an, sondern gratulierte und überreichte die Urkunden und Preise an die Siegerklassen des Schulwettbewerbes und die Tagessieger. „Wenn man erfolgreich im Sport werden möchte, dann ist zuerst einmal Professionalität im Verein gefragt, und Unterstützung von außen. Die Stadtadler und die VOLKSBANK WIEN AG bringen die Voraussetzungen mit, den Skisprungsport in Wien langfristig zu forcieren und jene Talente, die wir heute gesehen haben, zu fördern", meinte der Kärntner Superstar.

Ebenfalls angetan von den Vorstellungen der jungen Sportler und Sportlerinnen war VOLKSBANK WIEN AG GD DI Gerald Fleischmann. „Die Zusammenarbeit mit den Wiener Stadtadlern ist für unser Unternehmen deshalb so wichtig, weil wir gesellschaftliche Verantwortung mittragen. Und diese beinhaltet die Förderung eines gesunden, bewegungsreichen, sportlichen Lebens. Die Unterstützung von Kindern im Sport ist deswegen eines unserer großen Anliegen."

„Das Potential an talentierten Kindern im Großraum Wien ist beeindruckend", meinte Stadtadler-Obfrau Ingrid Häusler. „Nach einer erfolgreichen Saison, bei dem sich unsere jungen Sportler bei fast allen Wettbewerben in Szene setzen konnten, freut es mich, dass auch der letzte Saisonhöhepunkt, das Superadler-Finale, ein Fenster zu unserer weiteren Erfolg versprechenden Zukunft geöffnet hat."

Magic-Entertainer, Bauchredner und Zauberkünstler Tricky Niki führte durch die Veranstaltung, die gegen 20 Uhr mit den letzten Unterschriften von Thomas Morgenstern beendete wurde.

Mehr zum Superadler-Wettbewerb finden Sie auf www.volksbankwien.at/superadlerfinale.

Bilder vom Schlussevent im Anhang sind honorarfrei bei Namensnennung Felicitas Matern/ VOLKSBANK WIEN AG. Weitere Fotos senden wir auf Anfrage gerne zu. Bitte wenden Sie sich an: monika.baeumel @ volksbankwien.at.

Rückfragen & Kontakt:

Dir. Wolfgang Layr

PR & Kommunikation

VOLKSBANK WIEN AG

Telefon: 01 40137 – 3950

Mail: wolfgang.layr @ volksbankwien.at