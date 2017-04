JUNOS zu ÖH-Bilanz: „Die ÖH macht, was sie am besten kann: teure Hochglanzmagazine drucken“

Shetty: „ÖH-Bilanz ist ein glattes Nicht Genügend“

Wien (OTS) - Anlässlich der Bilanz-PK der Österreichische HochschülerInnenschaft zeigt sich JUNOS-Spitzenkandidat Yannick Shetty verärgert über die sogenannte Interessensvertretung: „Die ÖH hat heute gezeigt, was sie am besten kann: das Geld der Studierenden in teure Hochglanzbroschüren zu stecken.“ Die JUNOS werden eine Anfrage einbringen, um die genauen Kosten dieser Selbstdarstellung ausfindig zu machen.

Die Präsentation der Bilanz dieser Exekutive sehen die JUNOS als symptomatisch für die letzten beiden Jahre. „Die ÖH übt sich in Selbstbeweihräucherung und ideologischem Hickhack während die Interessen der Studierenden auf der Strecke bleiben. Ich erteile ihr ein glattes Nicht Genügend“, verweist Shetty auf die noch immer zu hohen Kosten für Magazine, Aufrufe zu Demos gegen einen Kandidaten der Bundespräsidentschaftswahlen und gegen den Akademikerball, während wichtige Verbesserungen für die Studierenden nicht angegangen werden. „Die ÖH Uni Wien finanziert weiterhin Demobusse und unterstützt damit linksextreme Gruppierungen mit den Geldern aller Studierenden der Uni, aber Zitierworkshops gibt es nach wie vor nicht“. In der Tat sind viele Projekte für die Studierenden, die im Koalitionsvertrag vereinbart wurden, nicht realisiert worden. Weder Zitierworkshops, Plagiats-Check, Ausbildungsvertrags-Check für FH-Student_innen, Wohnbeihilfenrechner, noch Mitfahrbörse auf der Website wurden umgesetzt. „Wir brauchen endlich eine ernstzunehmende Interessensvertretung, die sich für einen funktionierenden Hochschulbetrieb einsetzt“, schließt Shetty.

