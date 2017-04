Kogler/Windbüchler zu Giftgas: Für Flugverbotszone über Syrien gemeinsam mit Russland

Grüne: Kurz soll Kontakte zu Russland nützen

Wien (OTS) - „Die Giftgasopfer von Khan Sheikhoun zeigen, dass im Syrienkrieg alle Grenzen des Kriegsvölkerrechtes vollkommen ignoriert werden. Es spielt keine Rolle mehr, ob diese neuerliche menschliche Katastrophe durch Luftangriffe auf eine Chemiewaffenfabrik in den Rebellengebieten oder durch direkten Giftgaseinsatz von Assad ausgelöst wurde. Was zählt ist, dass so viele Menschen, darunter viele Kinder, diesen schrecklichen Tod durch Sarin erleiden mussten. Die Region braucht dringend eine von Russland und den USA gemeinsam getragene Flugverbotszone", betont der stellvertretende Klubobmann der Grünen, Werner Kogler.

Die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Tanja Windbüchler ergänzt: „Der österreichische Außenminister soll eine klare Verurteilung und die Aufklärung das Anschlages durch den UN-Sicherheitsrat unterstützen. Außenminister Kurz soll dringend seine Kontakte zum russischen Außenminister nützen, damit der Vertreter Russlands im Sicherheitsrat von der Veto-Politik zu Syrien abgeht und die Syrien-Friedensverhandlungen in Genf einen Schub erfahren."

