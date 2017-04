Der Malchemist im Bank Austria Kunstforum Wien: Simon Quendler zeigt „Reaktionen“

Sonderausstellung ist bis 11. April 2017 bei freiem Eintritt in den Ausstellungsräumlichkeiten auf der Freyung zu sehen

Wien (OTS/LCG) - Bis 11. April 2017 sind in den Ausstellungsräumlichkeiten des Bank Austria Kunstforum Wien die Werke von Simon Quendler (1983 in Wernberg geboren, lebt und arbeitet in Wien) zu sehen, die sich an der Grenze zwischen Kunst, Destruktion, Neuschaffung und chemischen sowie biologischen Prozessen bewegen. Der „Malchemist“ gilt als Pionier der Reaktionskunst und seine Kunst ist von der Suche nach den Ur-Farben geprägt. Mit eigenen Techniken wie der Granulationsmischtechnik oder der Essenzlösung löst er die Immanenz aus unterschiedlichen Stoffen und legt deren Kern frei. Das Aufbrechen von Strukturen mittels Verbrennung ist ein essenzieller Prozess im Entstehungsverlauf der Kunstwerke, um neue Materialeigenschaften des Verbrennungsstoffs freizulegen und so die Grenzen des Kunstspektrums zu verschieben. Zusätzlich experimentiert Quendler mit der Auslösung von Schwebe- und Vulkanascheteilchen aus Flüssen und Böden mithilfe von Filtersystemen. Auf der Suche nach der Ur-Farbe bedient er sich biologischer und chemischer Mechanismen, die dafür sorgen, dass sich Werke „teilweise noch während der Ausstellungseröffnung durch Oxidation verändern und so als neue, unerwartete, scheinbar zufällige Erscheinungen wahrgenommen werden“, so der Künstler.

Weitere Informationen auf http://www.simonquendler.com

