Margareten: Rittmannsberger geigt in der „Arena-Bar“

Wien (OTS/RK) - Ausgehend von einem Konzept von Robert Fischer hat der Verein „Aktionsradius Wien“ im Jahr 2013 die Konzert-Reihe „Frauen:Musik“ ins Leben gerufen. Am Freitag, 7. April, ist es wieder einmal soweit: Im vormaligen Nachtlokal „Arena-Bar“ (5., Margaretenstraße 117) stellt sich die bemerkenswerte heimische Geigerin Martina Rittmannsberger vor. Gemeinsam mit der famosen Violinistin tritt der weithin geschätzte Knopfharmonikaspieler Walther Soyka auf. Ab 19.30 Uhr spielt das „Duo Rittmannsberger Soyka“ packende „wienerische“ Weisen. Rittmannsberger und Soyka haben 2016 die CD „Zwirn“ veröffentlicht und interpretieren am Freitag die besten Titel daraus. Einlass in die Bar: 19.00 Uhr. Die Besucherinnen und Besucher sollen Spenden entrichten. Mehr Informationen: Telefon 332 26 94 (Verein „Aktionsradius Wien“).

Martina Rittmannsberger studierte Musik und Pädagogik. Später kam die Violinistin in Orchestern und in Kammermusik-Ensembles zum Einsatz. Letztlich setzte sich die „große Liebe“ zur alten Wiener Musik durch. Nunmehr erforscht Rittmannsberger gemeinsam mit Walther Soyka die Schriften von Schrammelmusik-Komponisten aus früheren Zeiten und bringt so manches klingende Kleinod zu Gehör. Walther Soyka absolvierte „zahllose“ Konzerte mit den „Extremschrammeln“ und ist mittlerweile mit anderen Formationen auf Erfolgskurs. Zum Beispiel arbeitet der vielseitige Wiener Musikus öfters mit Ernst Molden und Willi Resetarits zusammen. Auskünfte dazu via E-Mail:

