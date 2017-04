WK Wien: Neue Location und neues Angebot beim E-Day

E-Day steht heuer unter dem Motto „Digitalisierung erleben“. Österreichs größte E-Business-Veranstaltung geht am 12. April im Austria Center Vienna über die Bühne.

Wien (OTS) - Vieles ist heuer neu beim E-Day. Wegen des großen Andrangs der letzten Jahre wechselt Österreichs größte E-Business-Veranstaltung die Location. Der E-Day findet heuer erstmals nicht in der Wirtschaftskammer Österreich statt, sondern im Austria Center Vienna. Zum ersten Mal wird der Event – bei freiem Eintritt - auch von Wirtschaftskammer Österreich und Wirtschaftskammer Wien gemeinsam veranstaltet.

Der E-Day, am 12. April ab neun Uhr, steht heuer ganz unter dem Motto „Digitalisierung erleben“. Dementsprechend hoch ist auch der Praxisbezug. Das Themenspektrum reicht von Fake News über Drohnen, Virtual Reality, Industrie 4.0, bis zur IT-Security und Zukunft des Arbeitens. Dies alles und noch viel mehr wird auch in den zahlreichen, neuen Workshops vermittelt.

„Digitalisierung ist in aller Munde. Nur die wenigsten können etwas damit anfangen. Welche Risiken aber auch welche Chancen damit verbunden sind, kann am E-Day hautnah erlebt werden“, sagt Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich. „Wir möchten den heimischen Unternehmen das Werkzeug in die Hand geben, um vom Fortschritt zu profitieren. Der E-Day 2017 zeigt, wie jede und jeder den digitalen Wandel für sich nutzen kann“, ergänzt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

Die Keynotes beim E-Day halten heuer Kai Whittaker, CDU-Abgeordneter zum deutschen Bundestag, und Isabella Mader, Vorstand des Excellence Institutes. Whittaker spricht zum Thema „Digitalisierung und Wandlung des Arbeitsmarkts in Europa“. Mader beschäftigt sich in ihrem Vortrag mit dem Thema „Mein Unternehmen 4.0 – Warum eigentlich?“

In Summe gibt es beim E-Day am 12. April rund 70 Vorträge und Workshops. Das komplette Programm ist unter www.eday.at abrufbar. Die Teilnahme ist kostenlos.





