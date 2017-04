Kräutermischung Herbagut von Arjuna in Belgien zugelassen

Kerala, Indien (ots/PRNewswire) - Herbagut stellt die Darmgesundheit auf natürliche Weise sicher

Arjuna Natural Extracts Ltd.

(http://www.arjunanatural.com/about.html) erhielt von der belgischen

Regierung die Genehmigung, seine proprietäre Kräutermischung für das allgemeine Wohlbefinden unter dem Markennamen "Herbagut" in Belgien zu vertreiben. Die Mitteilung bezieht sich auf den Namen Arjuna Natural Extracts Ltd., aber kann von den Kunden von Arjuna als Referenz verwendet werden.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/480035/Arjuna_Poly_Herbal_Ble nd_Herbagut.jpg )

Herkömmliche, pflanzliche Inhaltsstoffe aus Indien werden extrahiert, entsprechend eines uralten indischen Rezepts gemischt und in einer zuverlässigen, nachverfolgbaren Rezeptur mit sauberen Inhaltsstoffen verwendet. Die Mischung besteht aus 14 Kräuterextrakten, die von der europäischen Kommission als nicht neuartige Lebensmittel und für die Verwendung in Nahrungsergänzungsmitteln genehmigt wurden. Kurkumin, Ingwer und Pfeffer sowie andere ayurvedische Inhaltsstoffe sind wichtige botanische Inhaltsstoffe der Rezeptur. Diese bekannten medizinischen Kräuter werden beispielsweise für eine gute Verdauung

(http://www.arjunanatural.com/research-development.html) angewendet.

Herbagut, seit mehr als 10 Jahren eine beliebte und führende Marke in der EU, basiert auf einer Mischung aus natürlichen Extrakten, die von einem bekannten indischen Arzt erstellt wurde. Es wird seit Jahrzehnten für die Darmgesundheit und das allgemeine Wohlbefinden eingesetzt.

"Die Zulassung durch die Belgium Food & Safety bedeutet die Akzeptanz in der gesamten EU", erklärt Benny Antony, PhD, Joint Managing Director von Arjuna. "Es ist außerdem ein logischer Schritt in unserer Strategie, der führende Anbieter im indischen Kräutermarkt zu werden, nicht nur regional, sondern auch im europäischen Markt."

Arjuna Natural eröffnete letztes Jahr eine Niederlassung in Brüssel, um seine Kunden besser und schneller bedienen zu können. "Wir haben ein umfassendes Verständnis der komplexen Verordnungen für Lebensmittel in Europa", fügt Antony hinzu. "Dies versetzt uns in die Lage, unseren europäischen Kunden umfassenden kommerziellen, technischen und behördlichen Support zu bieten."

Herbagut ist sicher für die Verwendung in Nahrungsergänzungsmitteln und kann eine Reihe von gesundheitlichen Vorteilen bieten:

Verbesserte Darmmikroflora, gelinderte Darmträgheit, verringertes Sodbrennen und Hilfe bei anderen Verdauungsproblemen.

Eine klinische Studie von Herbagut zeigt, dass es den regelmäßigen und einfachen Stuhlgang fördert, schmerzhaften Stuhlgang wesentlich mildert sowie die Darmgesundheit und das allgemeine Wohlbefinden verbessert.

Die Produktionsprozesse und Produkte von Arjuna entsprechen weltweit den marktspezifischen Bestimmungen. Arjuna ist ein GMP-zertifiziertes, nach SAP geführtes Unternehmen mit verschiedenen internationalen Zertifizierungen wie etwa nach ISO22000, Kosher und Halal. Arjuna beschäftigt sich weiterhin mit Forschung und Entwicklung sowie mit weiteren wissenschaftlichen Validierungen seiner neuartigen Produktlinie durch fortgeschrittene klinische Studien.

