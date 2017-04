Erstmalig vor heimischer Kulisse: Gourmetfestival EUROPAs Beste 2017 in Hamburg

Hamburg (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/22469/3605110

13. Gourmetfestival am 25.08.2017 an Bord der EUROPA

Elf europäische Sterneköche und Sternekochlegenden

Premiere: Event während einer Kurzreise

Einmal im Jahr versammeln sich für das Gourmetfestival "EUROPAs Beste" mehr als 30 Akteure, darunter elf Spitzenköche, sechs Winzer und weitere Gourmetexperten wie Chocolatiers, Pâtissiers und Fromagers an Bord der EUROPA und verwandeln das Lido Deck in eine Genussmeile. In diesem Jahr findet der besondere Eventabend an Bord des Luxusschiffes von Hapag-Lloyd Cruises am 25.08.17 zum ersten Mal in Hamburg statt. Die Gäste erleben das Event zudem erstmalig im Rahmen einer 2-tägigen Kurzreise.

Am 25.08.2017 gehen nicht nur am Nachthimmel vor Hamburg, sondern auch kulinarisch gesehen erneut die Sterne auf. MS EUROPA-Küchenchef Thorsten Gillert heißt bekannte Sterneköche wie Thomas Bühner und Dieter Koschina sowie weitere Top-Akteure der Spitzengastronomie im August an Bord willkommen. Zum ersten Mal nehmen als besondere Premiere auch Deutschlands jüngste Sterneköchin Julia Komp, Paul Ivic vom Restaurant Tian in Wien und der gebürtige Österreicher Marcus G. Lindner vom Zürcher Restaurant Sonnenberg an EUROPAs Beste teil. Neben renommierten Weingütern wie Robert Weil aus dem Rheingau oder Schwarzer Adler aus Baden präsentiert Dieter Meier als prominenter Winzer die Weine seines Weinguts Puro.

Die Kreuzfahrt mit der EUROPA führt vom 25.08. bis 27.08.2017 von Hamburg über Helgoland zurück nach Hamburg.

Akteure EUROPAs Beste 2017

Köche: Thorsten Gillert, MS EUROPA Dieter Müller, Restaurant Dieter Müller, MS EUROPA Karlheinz Hauser, Restaurant Seven Seas, zwei Michelin Sterne, drei Gault-Millau-Hauben, Deutschland Paul Ivic, Restaurant Tian, ein Michelin Stern, drei Gault-Millau-Hauben, Österreich Christoph Rüffer, Restaurant Haerlin, zwei Michelin Sterne, vier Gault-Millau-Hauben, Deutschland Julia Komp, Restaurant Schloss Loersfeld, ein Michelin Stern, Deutschland Marcus G. Lindner, Restaurant Sonnenberg, zwei Gault-Millau-Hauben, Schweiz Thomas Bühner, Restaurant La Vie, drei Michelin Sterne, vier Gault-Millau-Hauben, Deutschland Nico Burkhardt, Restaurant Olivo, ein Michelin Stern, drei Gault-Millau-Hauben, Deutschland Dieter Koschina, Restaurant Vila Joya, zwei Michelin Sterne, Portugal Thomas Martin, Jacobs Restaurant, zwei Michelin Sterne, drei Gault-Millau-Hauben, Deutschland

Winzer: Weingut Puro / Argentinien Weingut Schwarzer Adler / Deutschland Weingut Robert Weil / Deutschland Weingut Rebholz / Deutschland Alpina - Weingut Sassicaia / Italien Bollinger Champagner / Frankreich

Weitere Teilnehmer: Altonaer Kaviar Import Haus Piekfeine Brände Fleischspezialitäten von Otto Gourmet Delikatessen von BOS FOOD Patisserie Walter Fromagerie Antony Becking Kaffee Bäcker Gaues Gelato-Manufaktur Giovanni L. Confiserie Teuscher Herzog Bar

Im Jahr 2018 findet EUROPAs Beste in Antwerpen im Rahmen einer 14-tägigen Reise statt: Vom 12.06. bis 26.06.2018 (14 Tage), von Bilbao nach Hamburg über St.-Jean-de-Luz, Bordeaux, La Pallice(La Rochelle), Le Palais/Belle-Ile, St. Helier/Jersey, St.-Malo, Cherbourg, Honfleur, Gent und Antwerpen, ab 6.740 Euro pro Person inklusive Anreisepaket. Weitere Informationen unter:

www.hl-cruises.de/EUR1812

Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de -Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter www.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unter

http://www.hl-cruises.de/passagentv/ - PASSAGEN Blog unter

www.hl-cruises.de/blog

Rückfragen & Kontakt:

Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-Lloyd

Cruises, Tel: +49 040 307030-391, E-Mail: presse @ hl-cruises.com