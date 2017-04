Trenkwalder setzt auf Jobsuche von unterwegs

Bewerber können immer und überall nach ihrem Traumjob suchen und sich mobil bewerben

Mit dem Trenkwalder Chatbot, dem ersten lernfähigen Recruiting Chatbot können sich Jobsuchende in Österreich und Deutschland über den Messenger-Dienst von Facebook bewerben.

Für relevante Jobangebote genügt die Angabe des gewünschten Arbeitsortes und des bevorzugten Berufsfeldes. Alternativ kann unkompliziert eine Initiativbewerbung gesendet werden. Dabei erfolgt die Übermittlung der angegeben Daten ausschließlich nach Zustimmung des Jobsuchenden.

Der Chatbot ist Teil der Digital-Strategie von Trenkwalder und hat zum Ziel, Jobsuche und Bewerbung für Kandidaten zu vereinfachen – unabhängig davon wo sich diese gerade befinden, in der U-Bahn, im Kaffeehaus oder im Fitnessstudio. Um den Chatbot weiterzuentwickeln und noch nutzerfreundlicher zu gestalten sind neue innovative Funktionen geplant, wie: automatische Jobvorschläge auf Basis durchgeführter Jobsuchen; semantische Jobsuche durch kurze, stichwortartige Eingaben wie „Medizin Jobs in Wien“; relevante Jobvorschläge aufgrund ausgewählter Keywords; die Bewerbung über Video und der Job-Alarm via WhatsApp und Email.

Trenkwalder beschäftigt sich seit mittlerweile mehr als zwei Jahren intensiv mit dem Thema Digitalisierung. Im Zuge dessen wurde die Trenkwalder-Homepage mittels Responsive Design für Mobilgeräte optimiert und die One-Klick-Bewerbungen über soziale Netzwerke wie Facebook, XING und LinkedIn ermöglicht.

Link zum Chatbot: m.me/trenkwalder.austria

Rückfragen & Kontakt:

Ulrike Maria Pötscher

Corporate Communications

Tel: +43 664 9619114