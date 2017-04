Anteilsbesitz der B&C-Gruppe an ihren Kernbeteiligungen unverändert

Stellungnahme zu aktuellen Umgründungen innerhalb der B&C-Gruppe

Wien (OTS) - Die B&C-Gruppe (B&C Privatstiftung, B&C Industrieholding) führt derzeit bei ihren Beteiligungsmanagementgesellschaften, vorwiegend aus finanzierungstechnischen Gründen, gruppeninterne Umgründungen durch.



Diese Umgründungen und damit verbundene Umbenennungen gehen aktuell einher mit einer Reihe von börsenrechtlichen Pflichtveröffentlichungen, die sich aus den B&C-Beteiligungen an der Lenzing AG, der Semperit AG Holding und der AMAG Austria Metall AG ergeben.



Aus diesem Anlass weist die B&C Privatstiftung darauf hin, dass die B&C-Gruppe auch nach Abschluss dieser rein internen Neuordnung weiterhin, wie schon bisher, mit 62,56% an der Lenzing AG, mit 54,2% an der Semperit AG Holding und mit 52,72% an der AMAG Austria Metall AG beteiligt ist.



Weitere Infos zur B&C-Gruppe unter www.bcholding.at



Rückfragen & Kontakt:

B&C Pressestelle:

The Skills Group (http://skills.at/)

Jürgen H. Gangoly

Tel.: +43 505 26 25 13

E-Mail: gangoly @ skills.at