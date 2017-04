ÖH präsentiert Bilanzbroschüre

Rückblick auf zwei erfolgreiche Jahre ÖH-Arbeit

Wien (OTS) - Das Vorsitzteam der ÖH (Österreichischen Hochschüler_innenschaft) präsentierte heute ihre Bilanzbroschüre im Rahmen einer Pressekonferenz. In der Broschüre wird auf die vergangenen zwei Jahre gemeinsame Koalition und die geleistete Arbeit samt ihrer Highlights zurückgeblickt.

"Höhepunkte dieser Exekutive waren mitunter der Ausbau des Sozialfonds für Studierende in Notlagen um 45.000€, die erfolgreiche Kampagne für ein günstiges, österreichweites Studierendenticket, sowie diverse Serviceangebote für Studierende wie die Check Your Job Plattform", so Magdalena Goldinger, Lucia Grabetz, Philip Flacke und Marie Fleischhacker vom Vorsitzteam der ÖH.

Aber auch Angebote für Hochschulvertretungen wurden verbessert und ausgebaut, was dazu führte dass die letzte Vertretungswerkstatt (VeWe) zur Schulung von Studierendenvertreter_innen die bisher erfolgreichste war. "Wir haben intensiv bei Arbeitsprozessen wie der Pädagog_innenbildung Neu oder der Zukunft Hochschule mitgearbeitet, immer mit dem Fokus auf maximale Verbesserung für alle Studierenden", erklärt das Vorsitzteam unisono. Auch die, durch das Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 2014 selbstständig gewordenen Hochschulvertretungen wurden in ihren ersten zwei Jahren der Selbstständigkeit von der Bundesvertretung tatkräftig unterstützt. "Es war uns ein besonderes Anliegen zu zeigen was es braucht um an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen eine starke, unabhängige Stimme zu haben um die Studierenden bestmöglich zu unterstützen", so das Vorsitzteam weiter.

Besonders intensiv wurde und wird an der Ausweitung der Studienbeihilfen gearbeitet und verhandelt. "Um einen offenen Hochschulzugang für alle Menschen garantieren zu können, ohne diese an die Schwelle der Armutsgefährdung zu drängen, setzen wir uns intensiv für eine umfassende Novellierung des Studienförderungsgesetzes ein. Die Studienbeihilfe ist die sozial treffsichere Maßnahme um einen freien Hochschulzugang zu ermöglichen. Hier muss die Regierung nun die Möglichkeit nutzen und endlich Geld in die Hand nehmen um durch das Beihilfensystem zu ermöglichen, dass wirklich alle studieren können, unabhängig vom Geldbörsel ihrer Eltern. Aufgrund der jahrelang nicht getätigten Inflationsanpassung müssten hier etwa 100 Mio Euro investiert werden, um zumindest auf den Status quo zu kommen", so das Vorsitzteam unisono.

Mit dem beginnenden Wahlkampf neigt sich die Arbeit der ÖH Exekutive 2015-2017 ihrem Ende zu, aber untätig wird der Bundesvorsitz dadurch nicht. "Wir arbeiten weiterhin mit voller Kraft für eine bestmögliche Hochschullandschaft für alle Studierenden, egal welcher Herkunft oder Bildungsschicht. Deshalb verhandeln wir weiter, verbessern, zeigen auf und fordern mehr Tatkraft von der Regierung, bis die neue Exekutive unsere Arbeit übernimmt und hoffentlich ebenso bemüht weiterführt", so das Vorsitzteam abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖH - Österreichische HochschülerInnenschaft

Katharina Krischke

Pressesprecherin

Tel.: +43/676/888522-12

kathi.krischke @ oeh.ac.at

https://www.oeh.ac.at