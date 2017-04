Werke von Fuchs und Windisch im Bezirksmuseum 23

Wien (OTS/RK) - Zwei Aquarellmalerinnen aus Leidenschaft zeigen von Freitag, 7. April, bis Samstag, 6. Mai, in einer gemeinschaftlichen Ausstellung im Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) ihr Schaffen. Traude Fuchs und Ulrike Windisch erfreuen die Besucherinnen und Besucher mit ansprechenden Blumen-Motiven und weiteren anziehenden Ansichten. Zu ihren Gemälden sagen die Damen: „Licht senden in die menschlichen Herzen ist des Künstlers Berufung“. Bei der allgemein zugänglichen Vernissage am Freitag, 7. April, ab 19.00 Uhr, begrüßt der auf ehrenamtlicher Basis aktive Museumsleiter, Maximilian Stony, das Publikum und spricht einführende Worte. Begabte junge Menschen aus der „Musikschule Liesing“ konzertieren gekonnt am Eröffnungsabend. Das Museum ist am Mittwoch und Samstag, jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr, bei freiem Eintritt geöffnet. Während der Oster-Tage bleibt das Museum gesperrt. Informationen über die aktuelle Bilder-Schau und sonstige kulturelle Angebote im Bezirksmuseum Liesing sind unter der Telefonnummer 869 88 96 einzuholen. Das Bezirkshistoriker-Team ist auch via E-Mail zu erreichen: bm1230 @ bezirksmuseum.at.

