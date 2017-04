Brexit - Karas: Ohne EU-Parlament wird es keinen Scheidungsvertrag geben

Europäisches Parlament beschließt "rote Linien" für Brexit-Verhandlungen: "Großbritannien wird zahlen müssen"

Straßburg (OTS) - "Für jedes EU-Projekt, an dem das Vereinigte Königreich teilnehmen will, wird es einzahlen müssen. Für den Zugang zum EU-Binnenmarkt wird Großbritannien zahlen müssen. Die 60 Milliarden Euro existierenden Verpflichtungen des Vereinigten Königsreich müssen abgerechnet werden. Die Verhandlungen werden kein Sonntagsspaziergang", so der Europaabgeordnete Othmar Karas vor dem heutigen Beschluss der "roten Linien" des EU-Parlaments in den jetzt beginnenden Verhandlungen über den Brexit.

"Einen Scheidungsvertrag, der die Grundprinzipien der EU nicht schützt und die Rechte der EU-Bürger nicht wahrt, wird das EU-Parlament ablehnen", stellte Karas klar. Das Europäische Parlament muss dem Austrittsvertrag am Ende des Verhandlungsprozesses zustimmen. "Ohne EU-Parlament wird es keinen Austrittsvertrag geben. Das Vereinigte Königreich hat die Wahl zwischen einem Scheidungsvertrag, mit dem das EU-Parlament einverstanden ist, oder gar keinem Scheidungsvertrag. Großbritannien sollte so schnell wie möglich Einvernehmen mit uns suchen", betonte Karas.

"Unverrückbare Kernposition" des Parlaments - so Karas - bleiben die Bedingungen für die Teilnahme am Binnenmarkt der EU. "Ohne die vier EU-Freiheiten, ohne die Anerkennung des Europäischen Gerichtshofs und der EU-Grundrechtecharta, ohne Kostenbeteiligung, kann es keine Teilnahme geben", so der Europaabgeordnete.

