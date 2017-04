Allianz Invest: Im Zinsental zeigt der Weg nach oben

Globales Wirtschaftswachstum gibt Impulse für Zinserhöhungen Geldpolitik unterstützt Aufwärtstrend Empfehlung für Anleger in Q2: Aktien übergewichten

Wien (OTS) - Nach rund dreißig Jahren sinkender und zum Teil negativer Zinssätze scheint das Mantra fallender Zinsen vorbei zu sein, davon gehen die Experten der Allianz aus. „Das Tal der Zinstränen dürfte hinter uns liegen. Der Pfad ist zwar flach, aber noch oben gerichtet“, erklärte Martin Bruckner, Vorstandssprecher der Allianz Investmentbank AG und Chief Investment Officer der Allianz Gruppe in Österreich, am Mittwoch vor Journalisten. „Die anhaltenden globalen politischen Unsicherheiten und relativ hohen Bewertungen in vielen Assetklassen können allerdings auch weiterhin für Unruhe an den Wertpapiermärkten sorgen“, so Bruckner.

Positive Wirtschaftsentwicklung fördert Zinsanstieg

In den letzten Jahren sind die Anleiherenditen in allen wesentlichen Industrienationen, vor allem im Euroraum und den USA, deutlich gesunken. Die Finanzkrise 2008 verstärkte diese Entwicklung zusätzlich. Zurückzuführen sei der Trend auf das niedrige Wirtschaftswachstum. Während nämlich das BIP-Wachstum vor der Finanzkrise 2008 in der Eurozone bei 2,4 Prozent und in den USA bei 3 Prozent lag, befindet sich dieses mittlerweile bei 1,1 Prozent beziehungsweise 2 Prozent. Treiber für diese Schwäche seien die alternde Bevölkerung, nachlassende Produktivitätssteigerung oder auch die geringen Investitionen durch Unternehmen, die deutlich risikoaverser sind, so die Allianz Experten. Diese Aspekte in Kombination mit einer über Jahre hinweg niedrigen Inflation führten schließlich zu einer extrem expansiven Geldpolitik der Zentralbanken. „Niedrige Zinsen sollten eigentlich Investitionen ankurbeln. Doch kam es zu wesentlichen Nebeneffekten dieser negativen Renditen, die vor allem in einem Verlust der Kaufkraft mündeten“, erklärt Mag. Doris Kals, Leiterin Asset Management Dachfonds in der Allianz Invest KAG. Die positive Wirtschaftsentwicklung, getrieben durch steigende Konsumausgaben sowie fiskalpolitische Impulse, ermögliche nun ein langsames Verlassen der Niedrigzinslandschaft, wie durch die Zinserhöhungen der US-Notenbank FED um 0,25 Prozent und die Diskussion über die Reduktion des EZB-Kaufprogramms deutlich wurde. Eine rasche Abkehr von einer expansiven Geldpolitik der Notenbanken sei jedoch trotz des positiven Ausblicks nicht zu erwarten.

Volkswirtschaftlicher Ausblick: Wirtschaft trotzt Turbulenzen

Wirft man einen Blick auf die volkswirtschaftlichen Prognosen für das zweite Quartal, zeigt sich ein einheitlicher globaler Trend: Erstmals seit vielen Jahren wird das Wirtschaftswachstum 2017 wieder etwas zulegen – und zwar global gesehen. In den USA sorgen der robuste Arbeitsmarkt und die leicht gestiegene Lohnentwicklung für eine starke Konsumnachfrage. Auch die Vorlaufindikatoren für die Industrieentwicklung zeigen deutliche Anstiege. „Die Märkte scheinen eine fiskalpolitische Expansion seitens der Trump-Regierung stark eingepreist zu haben. Das Rückschlagpotenzial ist jedoch hoch, sollten Maßnahmen nicht entsprechend den Erwartungen umgesetzt werden können“, prognostiziert Kals. Die globale Geldpolitik bleibe weiterhin unterstützend. Der positive Wachstums- und Inflationsausblick bedeutet jedoch, dass die in der Vergangenheit gesetzten Maßnahmen der Zentralbanken langsam reduziert werden.

Chancen für Anleger in Q2: Aktien vor Anleihen, besonders Japan und EM

„Im aktuellen Umfeld raten wir Anlegern, Aktien über- und Anleihen unterzugewichten“, erklärte Bruckner die Anlagestrategie der Allianz für das kommende Quartal. Auf der Aktienseite empfiehlt die Allianz, Japan und die Emerging Markets über- sowie die USA unterzugewichten und Europa neutral zu halten. Für japanische Aktien sprechen die positive Entwicklung der japanischen Wirtschaft sowie der Gewinntrend der Unternehmen, der sich weiter fortsetzt. Günstige Bewertungen sowie eine für 2017 erwartete Wachstumsbeschleunigung lassen auch Emerging Markets attraktiv wirken. Aufgrund der langjährigen Wachstumsschwäche und Underperformance sind die Bewertung und das Gewinnpotenzial in Europa als attraktiv einzustufen. „Brexit“-Gespräche und anstehende Wahlen hinterlassen allerdings ein hohes Maß an Unsicherheit. US-Aktien haben neue Höchststände erreicht und sind bewertungsseitig mittlerweile teuer geworden.

Auf der Anleihenseite empfiehlt die Allianz, Unternehmensanleihen überzugewichten, Staatsanleihen aus Europa und Emerging Markets neutral zu halten sowie jene aus den USA unterzugewichten. Spreads bei Unternehmensanleihen im Investment Grade-Bereich sind mittlerweile stark zurückgegangen, eine weitere Reduktion ist kaum mehr zu erwarten. Einen Schwerpunkt lege man auf High Yield-Anleihen aus den USA sowie dem Euroland, wo neben der höheren laufenden Rendite auch noch etwas Kurspotenzial gegeben ist. Der laufende Ertrag von in Hartwährungen notierten Emerging Markets-Bonds ist weiterhin attraktiv.

Downloads im Internet unter

https://www.allianz.at/ueber-allianz/media-newsroom/

Foto: Martin Bruckner (© Allianz) – Abdruck honorarfrei

Foto: Mag. Doris Kals (© Allianz) – Abdruck honorarfrei Pressemeldung als PDF

Handout als PDF

Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.

Bei der vorliegenden Pressemitteilung handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Die vorliegende Marketingmitteilung stellt keine Anlageanalyse, Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere ist sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfondsanteilen.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden Integration von Unternehmen und aus Restrukturierungsmaßnahmen ergeben. Abweichungen können außerdem aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen), der Entwicklung der Schadenskosten, Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate von Kreditnehmern resultieren. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte (z.B. Marktschwankungen oder Kreditausfälle) und der Wechselkurse sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die hier dargestellten Sachverhalte können auch durch Risiken und Unsicherheiten beeinflusst werden, die in den jeweiligen Meldungen der Allianz SE an die US Securities and Exchange Commission beschrieben werden. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

Rückfragen & Kontakt:

Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft

Dr. Marita Roloff

Unternehmenskommunikation

+43 5 9009 80690

marita.roloff @ allianz.at

www.allianz.at