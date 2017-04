Hausnotruf: Tausend Mal Leben gerettet

Gut versorgt dank des Johanniter-Hausnoturfs: Mehr als 1.000 Mal konnte Hausnotruf-Teilnehmern im Jahr 2016 geholfen werden!

Wien (OTS) - „Ein Sturz in der Wohnung ist schnell passiert. Wenn man dann nicht mehr aufstehen kann und auch kein Angehöriger in der Nähe ist, kann das auch tragisch enden“, weiß Michael Bredl, Leiter des Johanniter-Hausnotrufs, aufgrund seiner Erfahrungen als Rettungssanitäter.

Etwa 2.000 Menschen vertrauen derzeit auf den Johanniter-Hausnotruf und investieren 25,44 Euro monatlich für ein bewährtes Sicherheitsnetz. Dass sich diese Investition lohnt, zeigt die Statistik:

2.757 Mal wurde der Alarm des Johanniter-Hausnotrufs vergangenes Jahr betätigt. In rund 1.070 Fällen waren die Verletzungen der Betroffenen so gravierend, dass die Klienten ins Spital gebracht werden mussten. In 1.500 Fällen konnten die Hausnotruf-Teilnehmer vor Ort medizinisch versorgt und in der Wohnung belassen werden. Etwa 190 Personen wurden auf eigenen Wunsch nicht ins Spital gebracht.

Der Hausnotruf der Johanniter ist mit der hauseigenen Notrufzentrale verbunden, welche täglich rund um die Uhr erreichbar ist und bei Bedarf für eine rasche medizinische Versorgung durch ausgebildete Sanitäter sorgt. Um einen ungehinderten Zutritt zur Wohnung zu ermöglichen, kann ein Ersatzschlüssel in der Notrufzentrale oder in einem Schlüsselsafe an der Wohnungstüre deponiert werden.

Der Hausnotruf ist für ältere Menschen genauso hilfreich, wie für Personen mit Behinderungen oder mit chronischen Erkrankungen. Auch eine befristete Anmietung – etwa nach einem Spitalsaufenthalt oder während einer Risikoschwangerschaft ist möglich.

