ÖAMTC: Start in die Osterferien

Reiseverkehr, Linz-Marathon, Grenzkontrollen zwischen Kroatien und Slowenien

Wien (OTS) - „Osterferien in Österreich und 12 deutschen Bundesländern, darunter Bayern und Baden-Württemberg: Das bedeutet lebhaften Reise- und Ausflugsverkehr in Richtung Süden und Osten“, erläutert Romana Schuster von den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. „Mit längeren Verzögerungen rechnen wir aber erst bei der Rückreise.“ Belastet werden laut Club die obligaten Nord-Süd-Transitrouten der deutschen Urlauber, sowie frisch eingerichtete Baustellenabschnitte auf den Autobahnen. Die Skigebiete in Vorarlberg und Tirol werden noch letzte Enthusiasten anziehen. Der Großraum Linz ist am Sonntag wegen des Marathons mit Vorsicht zu genießen und ab Freitag wird an den Schengen-Außengrenzen verstärkt kontrolliert. Der Club erwartet kein Chaos, insbesondere weil sich der Reiseverkehr aus Deutschland erfahrungsgemäß zweiteilt. Die zweite Welle wird für Karfreitag, in Deutschland ein Feiertag, erwartet.

Staugefährdete Strecken im Osterreiseverkehr

Ost Autobahn (A4) von Wien Richtung Nickelsdorf, vor allem vor dem Baustellenbereich bei Schwechat

Brünner Straße (B7) im Großraum Poysdorf

West Autobahn (A1) vor dem Baustellenbereich zwischen Pöchlarn und Melk und im Bereich Salzburg

Innkreis Autobahn (A8) im Gegenverkehrsbereich zwischen Ried und Haag -Pyhrn Autobahn (A9) vor der Tunnelkette Klaus und vor den Baustellen beim Selzthaltummel und beim Grenzübergang Spielfeld

Tauern Autobahn (A10) zwischen Salzburg und Bischofshofen und vor dem Baustellenbereich Knoten Pongau bis Lammertal

Inntal Autobahn (A12) abschnittsweise zwischen Kufstein und Innsbruck

Brenner Autobahn (A13), vor der Mautstelle Schönberg

Fernpass Straße (B179), zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

Zillertalstraße (B169) zwischen Strass und Mayrhofen

Rheintal Autobahn (A14), im Bereich Bludenz/Montafon

Arlberg Schnellstraße (S16), zwischen Bludenz und Landeck

Linz-Marathon

Am Sonntag, 09.04, wird der 16. Marathon in Linz ausgetragen. Die Laufveranstaltung zieht besonders im und um das Linzer Stadtzentrum einige Straßensperren nach sich. Die Mühlkreis Autobahn (A7) wird schon ab 4:00 Uhr zwischen Dornach und Prinz-Eugen-Straße gesperrt und erst wieder um ca. 12:00 Uhr geöffnet. Ab 6:30 Uhr gehen dann sukzessive andere wichtige Verbindungen zu. Der Club rät, das Auto zu Hause zu lassen und auf Fahrten durch die Stadt zu verzichten.

Grenzkontrollen zwischen Kroatien und Slowenien

Ab Freitag, 07.04, müssen sich Reisende innerhalb Europas auf Kontrollen an den Außengrenzen des Schengen-Raumes einstellen. Am stärksten betroffen werden Autoreisende in Kroatien sein: Sie müssen bei ihrer Heimreise an den Grenzen zu Slowenien mit intensiven Überprüfungen rechnen. Um Probleme zu vermeiden, sollten Kroatien-Urlauber unbedingt gültige Ausweispapiere dabei haben.

