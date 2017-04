Nicopure Labs bestätigt TPD-Konformität mit Zertifikat

Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - Nicopure Labs LLC (https://www.nicopure.com/?utm_source=press%20release&utm_medium=PR%20Newswire&utm_campaign=TPD%20compliance), führender Hersteller in den USA produzierterPremium-E-Liquids (http://www.halocigs.com/?utm_source=press%20releas e&utm_medium=PR%20Newswire&utm_campaign=TPD%20compliance), gibt in einem Zertifikat, das an die Vertreiber seiner Produkte geht, seine Konformität mit der Tobacco Products Directive (TPD) der 23 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) bekannt.

Die Frist für die Einreichung vom Benachrichtigungen vor der Vermarktung von Produkten für elektrische Zigaretten im Rahmen der TPD 2014 war der 20. November 2016. Einreichungen für alle Unternehmen im Bereich elektrischer Zigaretten für die Produkte auf dem Markt mussten bis zum 20. Mai 2016 über ein EU-Internetportal erfolgen. Die einzelnen Länder der EU behandeln dies individuell, aber Produkte, die vor dem 20. November 2016 hergestellt und importiert wurden und nicht konform sind, können im Allgemeinen noch bis zum 20. Mai 2017 vertrieben werden.

Produktangebot und Nikotingehalt sind je nach Land verschieden. Nicopure Labs reichte nahezu 200 Artikelnummern für die Konformität für E-Liquid-Geschmacksrichtungen und Zubehör von Halo und eVo ein.

"Wir haben diese Konformitätsbestätigung an alle unsere Vertreiber ausgegeben, damit Sicherheit besteht, dass sämtliche Produkte von Nicopure ab diesem Zeitpunkt konform mit der TPD sind", sagte Jeff Stamler, CEO und einer der Gründer von Nicopure Labs. "Die Produkte, die wir derzeit herstellen und in die EU exportieren, wurden bereits vor dem Fristablauf am 20. November 2016 durch das Internetportal der EU für die Benachrichtigung übermittelt und sind konform."

Um weiterhin konform mit der TPD zu sein und transparent zu bleiben, stellt Nicopure allen Partnern eine Liste der Artikelnummern zur Verfügung, die bei der EU registriert werden, ein Informationsblatt mit den konformen Produkten und eine Bescheinigung zur Zertifizierung der Konformität.

"Die europäischen Märkte sind für uns sehr wichtig, da wir in den Niederlanden und Großbritannien Tochtergesellschaften besitzen", sagte Patricia Kovacevic, Generalsyndikus und Chief Compliance Officer der Nicopure Labs. "Wir sind seit mehreren Jahren auf dem französischen Markt führend, da wir Schritte unternommen haben, mit den Vorschriften zur Verpackung konform zu sein. Die Vorschriften der EU besitzen für uns, unsere geschäftliche Tätigkeit und unsere Partner hohe Relevanz."

Klicken Sie hier

über die TPD zu erfahren.

über die TPD zu erfahren.

Über Nicopure Labs LLC

Nicopure Labs LLC mit Sitz in Tampa wurde 2009 gegründet und ist ein in der Branche führender Hersteller von E-Liquids, der in den USA und Europa tätig ist. Nicopure Labs hat kürzlich seine Herstellungs- und Vertriebseinrichtung mit 110.000 Quadratfuß (ca. 10.000 qm) Grundfläche in Gainesville (Florida) ausgebaut. Man besitzt jetzt einen Reinraum mit 10.000 Quadratfuß (ca. 900 qm), welcher der ISO 7 entspricht. Nicopure Labs vertreibt seine Produkte weltweit in mehr als 90 Ländern und hat seine Präsenz in Europa kürzlich mit einem Hauptsitz in den Niederlanden und einer Niederlassung in England ausgebaut.

Weitere Informationen über Nicopure Labs und Informationen für den Vertrieb oder Wiederverkauf erhalten Sie unter nicopure.com (https://www.nicopure.com/?utm_source=press%20release&utm_medium=PR%20Newswire&utm_campaign=TPD%20compliance).

Rückfragen & Kontakt:

Jessica Wyland, 1-888-270-2449 App. 7777, press @ nicopure.com