Die Wahl des Landeshauptmanns durch den Oö. Landtag live aus dem Linzer Landhaus

Donnerstag, 06. 04. 2017 von 09.05 bis 13.00 Uhr in ORF 2 (OÖ), RADIO OBERÖSTERREICH und auf ooe.ORF.at

Linz (OTS) - Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer übergibt am Donnerstag, 6. April 2017, sein Amt nach 22 Jahren an Mag. Thomas Stelzer. Die Wahl von Stelzer an die Regierungsspitze erfolgt in einer Sitzung des oberösterreichischen Landtags. Der ORF Oberösterreich überträgt diesen Wechsel in der Landespolitik von 9.05 bis 13.00 Uhr live in ORF 2 (OÖ), in RADIO OBERÖSTERREICH und im Internet auf ooe.ORF.at – vom offiziellen Abschied Pühringers und der Wahl Stelzers bis zu dessen Antrittsrede als neuer Landeshauptmann von Oberösterreich vor den Abgeordneten im Landhaus an der Promenade in Linz.

Im Fernsehen kommentiert Chefredakteur Dr. Johannes Jetschgo die Wahl des Landeshauptmanns. Als Experte wird der Jurist und Verfassungsspezialist Univ.-Prof. Dr. Andreas Janko, der Vizerektor der Johannes Kepler Universität in Linz, die vierstündige Übertragung mitgestalten. Interviews mit Weggefährten, Familienmitgliedern und Freunden sowohl des scheidenden als auch des neuen Landeshauptmanns führt Günther Hartl.

Die Sondersendung in RADIO OBERÖSTERREICH moderiert Gernot Ecker. Als Reporter im Landhaus ist Michael Trnka unterwegs.

Im Internet wird die Wahl des Landeshauptmanns durch den Oö. Landtag auf ooe.ORF.at mittels Live-Stream aus dem Landhaus übertragen und redaktionell von Thomas Riha mit einem Liveticker begleitet.

„Wahl des Landeshauptmanns durch den Oö. Landtag“

am Donnerstag, 06. April 2017 von 09.05 bis 13.00 Uhr in ORF 2 OÖ),RADIO OBERÖSTERREICH und auf ooe.ORF.at.

FERNSEHEN

Kommentator: Johannes Jetschgo

Interviewer: Günther Hartl

Regisseur: Wolfgang Marecek

RADIO OBERÖSTERREICH

Moderator: Gernot Ecker

Reporter: Michael Trnka

Rückfragen & Kontakt:

ORF Oberösterreich

Landesdirektion

+43 (0)732/6900-24211

landesdirektion.ooe @ orf.at

ooe.ORF.at