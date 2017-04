Ö3-Verkehrsprognose zum Start in die Osterferien

Wien (OTS) - In Österreich und auch in Deutschland starten an diesem Wochenende die Osterferien. Wegen des heuer vergleichsweise späten Oster-Termins wird der Zustrom der Wintersportler/innen aber nicht so stark sein, denn viele kleinere Skigebiete, vor allem jene in tieferen Lagen, haben bereits die Saison beendet. Nur in höheren Lagen sind manche Skigebiete noch in Betrieb und bieten gute Pistenbedingungen. Andererseits zieht es viele Sonnenhungrige bereits Richtung Adriaküste oder an den Gardasee. Das heißt einige Urlauberstrecken werden an den Hauptreisetagen in den Osterferien trotzdem stark befahren und zeitweise überlastet sein, dazu zählen vor allem

in Tirol die B179, die Fernpassstraße zwischen Füssen und Nassereith,

die A13, die Brennerautobahn zwischen Innsbruck und dem Brenner,

in Vorarlberg die S16, die Arlbergschnellstraße im Klostertal,

östlich von Wien die A4, die Ostautobahn Richtung Budapest,

und auch an den Grenzübergängen Kufstein-Kiefersfelden, Salzburg-Walserberg, Suben, Nickelsdorf und Karawankentunnel kann es zu längeren Wartezeiten kommen.

Der Stau-Fahrplan für die Osterferien

Der Ferienauftakt am Freitag (7.4.) führt zu starkem Nachmittagsverkehr, vor allem in Linz, Graz, Salzburg und Wien.

Der Samstag (8.4.) wird ein relativ starker Reisetag in Vorarlberg, Tirol und Salzburg, das große Chaos sollte aber aufgrund des schwächeren „Skifahrer/innen-Verkehrs“ ausbleiben.

Der Palmsonntag (9.4.) wird eher ruhig ablaufen – aufgrund des Marathons wird aber empfohlen Linz mit dem Auto zu meiden.

Montag bis Mittwoch (10.-12.4.) werden verkehrsmäßig ruhige Tage, sowohl in den Städten als auch auf den Urlauberstrecken.

Am Gründonnerstag (13.4.) werden sich am Abend die ersten Urlauber/innen aus Deutschland Richtung Süden aufmachen.

Der Karfreitag (14.4.) ist ein Feiertag in Deutschland und traditionell der stärkste Reisetag in den Osterferien. Am Karfreitag wird sich zeigen, wie viele Kurzurlauber/innen tatsächlich in den Süden aufbrechen bzw. ein letztes Mal in der Ski-Saison in die Berge fahren. Das Verkehrsaufkommen ist auch vom Wetter abhängig.

Der Karsamstag und der Ostersonntag (15. und 16.4.) werden eher ruhig ablaufen.

Ostermontag und der Dienstag nach Ostern (17.4. & 18.4.) sind klassische Heimreisetage aus dem langen Wochenende. Der Verkehr wird sich aber auf beide Tage verteilen. Schulbeginn ist erst wieder am Mittwoch nach Ostern (19.4.).

Linz-Marathon

Palmsonntag ist Marathon-Tag in Linz. Die Laufroute ist exakt dieselbe wie im letzten Jahr – sie erstreckt sich durch das gesamte Linzer Stadtgebiet. Zahlreiche Straßen werden gesperrt. Wichtig:

Immer befahrbar bleibt die Nibelungenbrücke.

Bereits ab 4.00 Uhr früh werden die ersten Straßensperren aktiviert, vor allem im Innenstadtbereich aber auch auf der A7, der Mühlkreisautobahn, bis 12.00 Uhr. Bis in die Nachmittagsstunden gehört die Stadt den Läufer/innen. Der Autoverkehr wird großräumig umgeleitet. Alle Detailinfos gibt es online auf oe3.ORF.at.

Die Ö3-Verkehrsredaktion informiert jeweils zur vollen und zur halben Stunde über alle Verkehrsbehinderungen und über die genaue Situation auf den Ausweichstrecken. Alle aktuellen Verkehrsmeldungen sind in Echtzeit auch über die Funktion RDS-TMCplus direkt auf dem Navi-Display und im Internet unter http://oe3.ORF.at abrufbar und werden laufend aktualisiert.

Rückfragen & Kontakt:

Verena Enzi

Ö3-Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 1 360 69 – 19120

mailto: verena.enzi @ orf.at