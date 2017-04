ÖH-Wahlen von 16.-18. Mai: VSStÖ kämpft für leistbare Öffis!

Studienwahl darf nicht von der Größe des Geldbörserls abhängen!

Wien (OTS) - Mobilität spielt vor allem für Studierende eine große Rolle. Mit 26 Jahren fallen die Vergünstigungen für Öffi-Tickets und der Anstieg der Preise ist massiv. Auch hier wird wieder deutlich, dass das aktuelle System nicht zu der tatsächlichen Realität von Studierenden passt. Denn das Durchschnittsalter der Studierenden liegt in Österreich bei 26,3 Jahren.

„Nicht alle Studierende wohnen zudem an ihrem Hochschulstandort. Somit müssen sie täglich lange Strecken über Bundesländergrenzen zurücklegen. Sie dürfen nicht auf diesen horrenden Mobilitätskosten sitzen bleiben! Die Größe des Geldbörserls darf nicht über die Studienwahl entscheiden“, stellt Hannah Lutz, Spitzenkandidatin des VSStÖ, klar.

Der VSStÖ setzt sich daher für eine Studierendenfreifahrt vom Wohnort zur Hochschule, das Abschaffen von Altersgrenzen und das Ausweiten des öffentlichen Verkehrs an allen österreichischen Hochschulen ein. Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, werden diese Woche österreichweit an den Hochschulen Aktionen unter dem Motto „Wie kommst du zur Hochschule“ stattfinden.

„Wir sind laufend in Verhandlungen mit dem Verkehrsministerium um unsere Forderungen im Interesse der Studierenden durchzubringen. Das System muss sich an die Realität von uns Studierenden orientieren und nicht andersrum“, so Lutz abschließend.

Nähere Informationen zum Thema leistbare Öffis gibt es hier:

http://vsstoe.at/wahlprogramm/leistbare-oeffis/

Rückfragen & Kontakt:

Verband Sozialistischer Student_innen

Gazal Sadeghi

Pressesprecherin

+43 676 385 8813

gazal.sadeghi @ vsstoe.at

http://www.vsstoe.at