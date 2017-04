Währing: Gesangsabend „Young Opera-Spring Edition“

Wien (OTS/RK) - Auf Bühnen in aller Welt hat die gefragte Sängerin und Gesangspädagogin Evelyn Schörkhuber viel Erfolg. Gern gibt die in Währing ansässige Künstlerin ihr universitär geschultes Können und ihre Erfahrung an Talente weiter. Am Donnerstag, 6. April, treten rund 20 Schülerinnen und Schüler von Schörkhuber im „Währinger Rathaus“ (18., Martinstraße 100) auf. Beginn des erbaulichen Konzertes im Festsaal (2. Stock) ist um 19.00 Uhr.

Der Abend hat den Titel „Young Opera - Spring Edition“. Stücke aus Opern und Operetten interpretieren die jungen Sängerinnen und Sänger mit großer Begeisterung. Mennan Berveniku sorgt für die Begleitung am Klavier. Der Zutritt ist gratis. Der Bezirk unterstützt das Konzert. Auskünfte: Telefon 4000/18 115 (Büro der Bezirksvorstehung Währing).

Evelyn Schörkhuber absolvierte Tourneen durch China und Japan. Bei Auftritten in der „Wiener Kammeroper“, bei den Mörbischer Festspielen und bei einem Opern-Festival in Reinsberg erhielt die Künstlerin reichlich Applaus. Preise bei Wettbewerben und Konzerte mit Kammermusik-Gruppen sind ebenso erwähnenswert wie das engagierte Wirken Schörkhubers als Gesangslehrerin. Fragen zur Veranstaltung am Donnerstag beantwortet das Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing per E-Mail: post @ bv18.wien.gv.at.

